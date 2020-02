Le nouveau clip et les images de la première saison de Star Wars: The Clone Wars montrent le mauvais lot

The Bad Batch arrive en grande partie dans Star Wars: The Clone Wars, et un clip et des images montrent Squad 99 lors de la première de la saison finale à venir. Disney + a publié aujourd’hui le clip et les images fixes de l’épisode, intitulé «The Bad Batch», et vous pouvez les consulter ci-dessous.

L’épisode est présenté sur Disney + le 21 février et est décrit comme suit:

Le capitaine Rex et le Bad Batch doivent infiltrer une base ennemie sur Anaxes.

Star Wars: The Clone Wars 7.01 – Images du «mauvais lot»