Le nouveau costume que Black Widow portera dans son film est spectaculaire

Ils ont révélé tous les détails du nouveau look qui ressemblera Scarlett Johansson dans le film Marvel: Veuve noire



Le prochain film de Univers cinématographique Marvel qui sera publié est Veuve noire et raconter l’histoire de Natasha Romanoff (Scarlett Johansson). Pour cette occasion, il portera un nouveau costume que nous pouvons voir en détail ci-dessous.

Avec la ceinture et les détails en or, c’est sûrement le costume le plus cool qu’il ait eu à ce jour, tandis que la finition du cou rend définitivement hommage à certaines de ses premières apparitions de bandes dessinées.

Dirigée par Cate Shortland Il a un casting spectaculaire dirigé par Scarlett Johansson comme Natasha Romanoff / Black Widow, Florence Pugh comme Yelena Belova, Rachel Weisz comme Melina Vostokoff, David Harbour comme Alexei Shostakov / Red Guardian et William Hurt comme Thaddeus Ross.

De quoi parlera le film?

Veuve noire sera réglé entre les films Captain America: guerre civile (2016) et Avengers Infinity War (2017). A celle Epoque Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) Elle se sent un peu perdue, depuis que les vengeurs se sont séparés, Bruce Banner / Hulk a disparu et ne sait plus à qui faire confiance. Mais son passé reviendra et il rencontrera de vieux alliés et de vieux ennemis. Vous devez donc faire face à tous les dangers que vous rencontrez.

La plus grande menace est le méchant Taskmaster, un spécialiste des arts martiaux qui est capable de copier les mouvements de ses rivaux et semble avoir affronté Hawkeye et Captain America, afin qu’il puisse utiliser l’arc et le bouclier comme s’ils étaient eux.

Les responsables du film ont dit que c’était la livraison de UCM avec plus d’action de tous, nous attendons donc beaucoup de batailles, d’explosions et de persécutions.

Black Widow sera présentée le 30 avril 2020. Tu veux la voir? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous.

