Le nouveau DLC Hellraid de Dying Light est un jeu anciennement annulé

Cinq ans après sa sortie initiale, Lumière mourante obtient un nouveau DLC sous la forme de Hellraid, qui est basé sur un projet Techland annulé des âges passés. Le développeur Techland a d’abord fait sa marque dans l’industrie du jeu vidéo avec la série Call of Juarez acclamée par la critique avant de passer à l’énorme hit sleeper, Dead Island et à son extension autonome, Dead Island: Riptide. Plutôt que de passer à une suite directe, le développeur polonais a lancé une nouvelle franchise, Dying Light, qui s’appuie sur les fondations de Dead Island tout en ajoutant un nouveau mouvement de parkour, des mécaniques de jeu de rôle plus approfondies et un cycle jour / nuit qui a eu un impact sur la boucle de gameplay.

En janvier, Dying Light 2 a été repoussé dans un avenir inconnu, mais Techland a prouvé au fil des ans qu’il avait la volonté d’aller plus loin pour soutenir son jeu original. En plus de l’extension The Follow, Dying Light a toujours été corrigée sur PC et console, avec de nouvelles fonctionnalités, missions, modes et même multijoueur compétitif ajoutés à l’expérience.

Maintenant, cinq ans après le lancement initial de Dying Light, Techland a annoncé un nouveau DLC pour le titre. Comme l’a rapporté RockPaperShotgun, Dying Light – Hellraid est un nouveau DLC mystérieux sorti cet été, basé sur un jeu annulé du passé récent de Techland. En un clin d’œil, le nouveau DLC sera accessible via une armoire de jeu vidéo d’arcade, mais quant à la nature exacte du contenu du nouveau DLC de Dying Light, cela reste un mystère pour le moment.

Révélé pour la première fois en 2013, Hellraid a été annoncé à peu près au même moment que Dying Light, mais le projet a finalement échoué alors que Techland a choisi de se concentrer sur Dying Light à la place. Hellraid aurait commencé en tant que mod pour Dead Island avant de devenir son propre titre, et il aurait comporté des combats de mêlée à la première personne inspirés des bagarreurs fantastiques des années 1990, mais pas grand-chose d’autre n’a été révélé sur le jeu avant qu’il ne soit mis en attente et tranquillement annulé.

C’est formidable de voir Hellraid obtenir un nouveau souffle, sinon comme un tout nouveau jeu, au moins dans le cadre d’une adresse IP existante. Techland mérite tous les éloges du monde pour avoir soutenu Dying Light avec de nouvelles baisses de contenu pendant toute une demi-décennie. Avec Dying Light 2 quelque part à l’horizon, il est possible que Hellraid soit le dernier morceau de DLC produit pour le jeu original. Là encore, il ne serait pas du tout surprenant de voir Techland publier soudainement un chapitre DLC surprise pour se connecter Lumière mourante à sa suite, comme ce fut le cas avec Borderlands 2 et Ghost Recon: Wildlands.

