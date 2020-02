le nouveau film d’horreur exceptionnel

Partager

Voici notre critique de The Invisible Man, un film que vous devez voir si vous aimez le genre de la terreur.

Cecilia a refait sa vie après avoir appris que son ex-petit ami, un agresseur endurci, est décédé. Cependant, elle ne le pense pas. Son ex-partenaire ne se suiciderait jamais et il est certain qu’il est toujours en vie, malgré le fait que personne ne le croit. Telle est la prémisse du film The Invisible Man.

Le long métrage est une autre entrée dans la prestigieuse catégorie des films d’horreur, augmentée par son réalisateur et scénariste Leigh Whannell À côté d’elle sont des films comme Vers un endroit calme, Nous, Bird Box ou Get Out. Traitez de manière contemporaine une histoire classique que nous avons vue il y a des années mais qui vous maintient en tension les deux heures de tournage. Les moments de choc maximum ne sont pas provoqués, ils seront donnés par la nervosité que le protagoniste induit.

Le film joue très bien avec le temps.

Une première partie brève et concise où vous prenez votre temps pour aller provoquer le spectateur et atteindre une deuxième partie où tout sautera dans les airs. Encore une fois Leigh whannell Il a démontré la maturité et le talent qu’il peut apporter à des films comme The Invisible Man. Il joue avec les spectateurs en utilisant continuellement tout son arsenal de cinéaste pour nous raconter une histoire difficile à croire. L’une des grandes décisions du film a été de se concentrer sur le personnage de Cecilia du point de vue de sa victime.

Elisabeth Moss Il fait un travail impressionnant pour canaliser et projeter tout ce qui se passe en interne et ce qu’il vit en externe. Vendez votre personnage de manière magistrale en remplissant l’écran de rage. L’actrice chevronnée démontre une fois de plus sa grande stature d’interprétation. Ça aurait été une grosse erreur de ne pas l’avoir.

L’homme invisible ouvre aux États-Unis, au Mexique et en Espagne ce 28 février étant l’un des grands atouts pour rivaliser dans le panneau d’affichage. L’élégance de la mise en scène, de l’intrigue et de l’interprétation exceptionnelle sont peut-être les meilleurs moyens de définir The Invisible Man. Un film d’horreur social qui ne passera pas inaperçu auprès des téléspectateurs.

Carlos Antolin

Etude de la communication audiovisuelle. Cinéfilo, passionné de cinéma espagnol et de séries de thrillers. J’ai un blog où j’écris chaque semaine: https://tucinecritico.blogspot.com/