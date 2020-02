le nouveau film ne serait pas une suite

Il y a plusieurs mois, on parlait de la possibilité que Les Simpsons, la célèbre série animée, ait un deuxième film. Maintenant, il a été annoncé que si cela se réalisait, ce ne serait pas une suite.

Étant donné que Disney Il est maintenant propriétaire de la franchise de Les Simpsons, il ne serait pas vraiment très étrange que l’étude veuille gagner de l’argent au prix de sa nouvelle acquisition. De cette façon, il y a une grande possibilité que la célèbre série animée ait un deuxième film, mais ce ne serait pas une suite.

Depuis la sortie de la bande originale (un succès au box-office), il a été question de la possibilité d’un deuxième opus de Les Simpsons, mais il semble que le projet soit sur le point de se concrétiser. Lors d’une récente interview, le producteur Al jean Il voulait donner de nouveaux détails sur le supposé nouveau film dirigé par Homer et sa famille.

«Je dirais que oui, même si nous n’en sommes qu’aux premiers stades. Nous aimerions en faire un pour Disney, mais ce n’est pas comme si cela arrivait la semaine prochaine ou l’année prochaine. Dans D23, Matt Groening a déclaré: «Je pense que ça va arriver», Et je suis d’accord avec cela. Je suis donc d’accord avec cette déclaration. Je pense que cela arrivera », a commenté Jean. Bien que tout indique que le film souhaité serait diffusé sur grand écran, il pourrait également devenir la revendication parfaite pour obtenir plus d’abonnés à la plate-forme de streaming, Disney +

Ce ne sera pas une suite

D’autre part, Jean a également souhaité clarifier le processus qu’ils mènent lors de la réalisation de ce futur film possible Les Simpsons: «Ce n’est jamais plus facile. J’en suis sûr. Nous ne le ferions que si c’était une idée qui, selon nous, mérite de devenir un autre film. Nous n’avons certainement pas besoin de plus de Simpsons juste pour l’argent ou pour avoir du matériel supplémentaire. Nous le ferions si nous pensions que c’était une belle histoire et que nous voulions la raconter. »

Mais la grande nouvelle de l’interview survient lorsque le producteur est interrogé sur Les Simpsons 2 Ce serait une suite au premier film, Jean, direct et concis, a précisé très clairement que le nouveau film ne poursuivra pas l’expérience de la famille jaune au sein du dôme des Simpson: Le film. À l’heure actuelle, The Simpsons diffuse sa 31e saison aux États-Unis.

Partager

Article précédent

The Batman: une annonce de casting espère que Robin apparaîtra

Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.