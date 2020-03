Le nouveau film Scream commence sa production en mai avec des réalisateurs prêts ou non

Discussing Film rapporte qu’un cinquième film Scream commencera sa production en mai, avec les réalisateurs de Ready or Not Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett à la barre. Le membre de Radio Silence, Chad Villella, produira avec l’écrivain original Kevin Williamson. William Sherak, James Vanderbilt et Paul Neinstein produiront.

On ne sait pas si ce sera un redémarrage de la franchise en se concentrant sur de nouveaux personnages ou s’il se connectera de nouveau aux quatre films précédents. Les détails de l’intrigue, le peu qu’il y a, disent que le film se concentrera sur une femme qui revient dans sa ville natale pour trouver le coupable derrière une “série de crimes vicieux”. Cela vient après que Spyglass Media ait acquis les droits de la série en septembre.

La dernière fois que Ghostface est apparu sur grand écran était Scream 4 en 2011, qui mettait en vedette les stars originales Neve Campbell, Courteney Cox et David Arquette de retour. Des trois, Arquette a exprimé son intérêt à jouer Dewey une fois de plus.