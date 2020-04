Le nouveau méchant de Batman est le diable littéral (des jeux vidéo)

Dans la culture pop, certains des meilleurs méchants viennent des jeux vidéo. De Ganon à GLaDOS, du Dr Robotnik au Dr Wily, il y a une quantité infinie de grands méchants dans le jeu virtuel. Le nouveau Homme chauve-souris méchant, Designer, a été créé avec l’inspiration du jeu vidéo – et ça se voit.

Designer a été créé par James Tynion IV et Jorge Jimenez et est apparu pour la première fois dans Batman # 90. Son passé est encore quelque peu mystérieux, mais ce qui a été établi, c’est que Designer était un méchant vivant dans l’ombre qui avait auparavant vaincu un détective justicier avant l’émergence de Batman. Il a tenté de faire travailler ensemble les plus grands méchants de Gotham pour vaincre Batman et gouverner Gotham, mais il a été laissé pour mort par le Joker. Des années plus tard, il est réapparu pour faire des ravages non seulement sur Gotham, mais aussi pour les méchants qui ont refusé son effort d’équipe auparavant.

Bien qu’il y ait encore beaucoup à apprendre sur Designer, sa véritable identité et ses projets actuels, Tynion IV a révélé l’inspiration derrière le personnage. Dans une interview avec SyFy, Tynion a parlé de la suite de sa course de Batman et de ses nouveaux méchants – y compris Designer. Tynion a décrit Designer comme «un personnage conscient de la façon dont les méchants évoluent au fil du temps». La version actuelle de Designer existe depuis un certain temps et a connu pas mal d’ombres. Il a évolué rapidement dans les pages de Batman, mais dans l’univers, il est devenu au fil du temps le méchant menaçant qu’il est aujourd’hui. Décrivant sa personnalité, Tynion a dit qu’il était comme le «diable littéral» dans un croisement de jeux vidéo populaires.

Je voulais qu’il ressemble à un personnage d’une autre histoire, un autre type de bande dessinée se fondant dans celle-ci. Je pense que je l’ai décrit comme un “ Imaginez s’il y avait un crossover Final Fantasy, Silent Hill, Metal Gear Solid et le méchant de cette histoire était le diable littéral. Je pense que Jorge [Jimenez] livré.

Le look du designer est définitivement inspiré du jeu vidéo. Son gros manteau, son masque et son épée ressemblent à un ensemble tout droit sorti de ces séries de jeux vidéo. Le look est un excellent point de départ pour le personnage. Tynion IV sera autorisé à développer le personnage plus avant la “ guerre du Joker ” en attente, car il n’a pas encore eu beaucoup de temps dans les pages de bandes dessinées. Cependant, avec le look inspiré du jeu vidéo et une trame de fond qui est entrelacée dans Gotham, Homme chauve-souris, et ce sont les plus grands méchants, Designer s’est avéré être un personnage intéressant. Il reste à voir combien de temps il va à la guerre à venir, mais il est certainement le bienvenu à rester pendant le pandémonium.

