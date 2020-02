Le nouveau personnage de High Republic a déjà été présenté à Kylo Ren

Une poignée de nouveaux Guerres des étoilesdes documents liés à la lecture ont été annoncés lors du Projet Lumineux de Lucasfilm. Il a été révélé qu’un nouvel ensemble de romans et de bandes dessinées aura lieu au cours de la High Republic Era. L’un de ces romans, Star Wars: La Haute République – La lumière des Jedi, présentera de nouveaux personnages – dont l’un, nous l’avons déjà vu auparavant.

The High Republic Era est une période relativement nouvelle dans le canon de Star Wars. Après avoir été mentionné dans le livre audio Dooku: Jedi Lost, il a ensuite été mentionné contre dans la bande dessinée The Rise of Kylo Ren. La Haute République a lieu environ 200 ans avant la préquelle de Star Wars et présente une forte présence Jedi – y compris une table ronde Jedi Knights. Étant donné que cela représente un peu une table rase, il y a eu des rumeurs selon lesquelles les prochains films de Star Wars auront lieu à l’époque de la Haute République. Lucasfilms a dévoilé les romans Star Wars The High Republic: Light of the Jedi, The High Republic: Into the Dark, The High Republic: A Test of Courage, ainsi que les bandes dessinées Star Wars: The High Republic et Star Wars the High Republic Aventures lors de l’événement Project Luminous.

Avar Kriss, un Jedi portant un sabre laser jaune sur la couverture du prochain roman Star Wars: The High Republic – The Light of the Jedi de Charles Soule a fait une apparition récente dans The Rise of Kylo Ren # 3. Dans le livre, le Jedi Padawan Hennix est vu en train d’activer un Holocron avec la Force pour découvrir le message à l’intérieur. Après que Luke ait donné au Quarren quelques mots de sagesse, Hennix parvient à l’ouvrir. A l’intérieur, il y a un message d’une femme qui dit “bonjour chercheur. Je vais vous guider sur votre chemin”.

Cela peut sembler un petit moment quelque peu insignifiant dans le grand schéma des choses. Cependant, Soule a confirmé que le personnage était Avar Kriss, l’un des personnages principaux de son roman High Republic. Soule a intelligemment jeté les bases de l’introduction de Kriss dans les bandes dessinées avant ses débuts complets au Project Luminous. Étant donné qu’elle était vivante il y a plus de 200 ans, il est logique qu’elle ait stocké des informations pour Jedi dans un Holocron comme outil d’enseignement ou d’information.

L’introduction de Kriss crée également une autre possibilité intrigante. Dans Star Wars # 2, également écrit par Soule, Luke a une vision de quelqu’un attrapant son sabre laser alors qu’il tombe dans le puits du réacteur après sa rencontre avec Dark Vador. Cette figure ressemble à une femme – et considérant que Kriss arbore également un sabre laser jaune, il n’est pas absurde de suggérer qu’elle pourrait être connectée au moment – cependant, c’est de la pure spéculation. Quoi qu’il en soit, Kriss devrait jouer un grand rôle dans l’avenir (et le passé) de Star Wars et de l’histoire des Jedi. Soule a intelligemment présenté le personnage avant la grande révélation de Project Luminous de manière intelligente et interconnectée. L’avenir de Guerres des étoiles est entre de bonnes mains, Soule menant la charge.

