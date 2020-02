Le nouveau projet de bande dessinée de R.L. Stine est BEAST ISLAND

L’éditeur de bandes dessinées Boom! Studios a récemment annoncé le prochain épisode de la série de romans graphiques Go Beyond de R. L. Stine, intitulée Aller au-delà: Beast Island. L’auteur de Goosebumps et Fear Street travaille avec Kelly & Nichole Matthews, artistes connus pour Pandora’s Legacy et le webcomic Wishbones, et l’artiste de couverture Julian Totino Tedesco (Daredevil: Know Fear, Mystik U). Beast Island sortira en octobre.

Il s’agit du troisième OGN de ​​la gamme Go Beyond de livres d’horreur surnaturels de niveau intermédiaire. Le premier, Go Beyond: The Scare School, qui suivait deux enfants pris au piège dans un sinistre collège, est sorti en fin 2019. Le suivi, The Horror At Happy Landings, sur une paire d’enfants qui deviennent possédés par des extraterrestres bloqués, a été annoncé pour une sortie en mai 2020 à la suite d’une bande dessinée en avant-première qui a été distribuée pour l’événement annuel Halloween Comicsfest.

Stine produit Go Beyond avec Boom! L’empreinte Kaboom des Studios, sa division tous âges qui publie des œuvres originales telles que Lumberjanes et A Sparrow’s Roar. Kaboom publie également des bandes dessinées pour des propriétés sous licence, notamment Over the Garden Wall et Adventure Time, qui s’appuient sur les histoires des personnages établis ou continuent là où les œuvres originales se sont arrêtées. L’auteur s’est auparavant associé à Marvel pour une série Man-Thing, un personnage similaire au thème des monstres de Beast Island.

CBR rapporte que Go Beyond: Beast Island raconte l’histoire d’un enfant nommé Karla et de son jeune frère Benny. Les deux enfants voyagent avec leur oncle chercheur sur l’île mystérieuse et isolée de Beast lors d’une expédition zoologique. Le trio découvre bientôt que les espèces inconnues de l’île comprennent quelque chose de beaucoup plus bizarre et dangereux qu’ils ne l’avaient prévu. L’auteur Stine décrit le livre comme évoquant des films d’horreur à l’ancienne sur des monstres des marais surgissant des profondeurs saumâtres, une prémisse qui plaira certainement aux fans qui en veulent plus après des travaux récents comme DC Swamp Thing.

L’incursion de Stine dans la bande dessinée présente une opportunité utile pour les fans de bandes dessinées de tous âges et les parents à la recherche de quelque chose de approprié à donner aux enfants qui dévorent des histoires effrayantes de tous les horizons. Les œuvres de l’auteur prolifique sont clairement destinées aux enfants, avec des histoires qui vieillissent rarement avec des lecteurs de plus en plus nombreux. La ligne Go Beyond apporte les avantages du support de bande dessinée, avec un art visuellement engageant qui offre quelque chose de plus sur les lectures répétées et pour les adultes qui autrement ne trouveraient pas quelque chose à apprécier dans l’écriture de préadolescent.

Aller au-delà: Beast Island sera disponible en octobre 2020. Les lecteurs peuvent trouver des exemplaires imprimés dans leur magasin de bandes dessinées local, dans les librairies du pays ou directement sur Boom! Studios en ligne. Des copies numériques seront disponibles depuis Comixology, iBooks, Google Play et d’autres plateformes.

