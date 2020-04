Le nouveau projet de J.K. Rowling

Il existe de nombreux pays où les citoyens doivent être mis en quarantaine en raison de la pandémie. Pour cette raison, la plateforme Harry Potter At Home, une nouvelle création de l’écrivain J.K. Rowling.

Si vous ne voulez pas vous ennuyer pendant la quarantaine, J.K. Rowling a la solution pour vous. L’auteur du garçon qui a survécu vient d’être lancé Harry Potter à la maison, un portail pour divertir et encourager les étudiants, les professeurs et les fans pendant la crise des coronavirus. En fait, il s’agit d’une nouvelle section au sein du “Magic World”, cette franchise qui comprend tout l’univers partagé de livres, films, jeux vidéo et autres dérivés de la saga Harry Potter. Comme décrit sur le Web, Harry potter à la maison Il veut “aider à apporter un peu de magie dans notre vie quotidienne”.

“Les parents, les enseignants et les tuteurs qui travaillent pour divertir et intéresser les enfants pendant que nous sommes enfermés peuvent avoir besoin d’un peu de magie, donc je suis ravi de publier ‘Harry Potter à la maison’ ‘”, a annoncé Rowling à partir de son compte en ligne. Twitter

Les parents, les enseignants et les soignants qui travaillent pour garder les enfants amusés et intéressés pendant que nous sommes en lock-out pourraient avoir besoin d’un peu de magie, donc je suis ravi de lancer https://t.co/cPg0dZpexB pic.twitter.com/i0ZjTplVoU

– J.K. Rowling (@jk_rowling) 1 avril 2020

Comme nous pouvons le lire dans la présentation Web, ce projet est un effort d’équipe, combinant les ressources des éditeurs du Royaume-Uni et des États-Unis, Pottermore, WizardingWorld.com et d’autres sociétés qui s’occupent de la diffusion des histoires. du jeune magicien. À l’intérieur de la page, il y aura des articles, des jeux, des puzzles, des vidéos, des activités et Livre audio Harry Potter et la pierre philosophale à écouter gratuitement autant de fois que vous le souhaitez pendant six semaines en deux versions, anglais d’Angleterre et anglais américain avec la voix de Stephen Fry.

Une solution étudiante

En pensant en particulier à la faculté qu’elle pratique maintenant, comme elle peut, depuis chez elle, Rowling licence spéciale pour lire les 7 livres Harry Potter à vos élèves à haute voix sur Internet. Cela signifie qu’ils peuvent être enregistrés en lisant les romans complets et envoyés aux garçons et aux filles. Sans aucun doute, Harry potter à la maison C’était une idée spectaculaire.

J.K. Rowling elle n’était pas la seule à vouloir rendre la quarantaine plus supportable, elle l’a aussi fait Tom Felton lors d’un appel vidéo avec Jason Isaacs, son père au cinéma.

Cynthia Nuñez

Cynthia Nuñez