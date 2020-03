Le nouveau SPIDER-MAN NOIR de Marvel est loin du noir et blanc

Avertissement: Spoilers à venir pour Spider-Man Noir # 1

“Partout où je vais, le vent suit. Et le vent … sent la pluie.” De nombreux fans ont peut-être d’abord été initiés au webslinger des yeux privés Spider-Man Noir par le biais de Sony Spider-Man: dans le Spider-Verse film. Dans le film, Miles Morales devient Spider-Man de son univers, avec l’aide d’autres araignées de partout dans le multivers. L’un d’eux est Spider-Man Noir, une araignée de New York dans les années 1930 exprimée par Nicholas Cage. Alors que la version cinématographique est essentiellement une caricature humoristique des détectives noirs stéréotypés vus à l’époque du film en noir et blanc, la dernière série Spider-Man Noir de Marvel Comics est beaucoup plus un hommage au genre, avec des pages en noir et blanc représentant un Spider-Man granuleux qui utilise un Colt. 45 autant que ses toiles.

Le personnage de Spider-Man Noir a été introduit pour la première fois dans sa propre mini-série en quatre parties en 2009, tout en gagnant en renommée grâce à l’événement comique original Spider-Verse qui a servi d’inspiration pour le film. Spider-Man Noir continuerait à figurer dans plus de quelques autres événements centrés sur les araignées, aidant plus récemment Miles Morales à trouver une statue de Spider-God qui aiderait à réparer le Web of Life and Destiny. Les principales motivations de Spider-Noir dans son propre univers sont d’empêcher ses rues de se déplacer latéralement et d’éliminer autant de chefs de la criminalité que possible, comme Norman Osborn. Il doit également constamment faire face aux nazis, car la Seconde Guerre mondiale approche à grands pas.

Le monde de Spider-Man est granuleux et sombre, évoquant les rues dures et les temps difficiles et tumultueux des années 1930, avec une référence particulière à la façon dont ils ont été dépeints dans le genre du film policier noir et blanc. En tant que tel, Spider-Man Noir et son monde ont été représentés presque exclusivement en noir et blanc également, et la tendance se poursuit pour le nouveau Spider-Man Noir # 1. Cependant, le noir et blanc est loin d’être terne. L’artiste Juan Ferreyra excelle dans la création du paysage urbain gris pluvieux et des ruelles sombres à peine éclairées par des réverbères. La couleur utilisée est utilisée avec parcimonie, comme le jaune pour dépeindre une arme à feu déchargée, ou le rouge pour montrer le sens de l’araignée de Spider-Man et les cheveux de Mary Jane. De plus, l’auto-narration et la conversation de Peter Parker n’ont jamais eu plus de sens, comme l’écrivain Margaret Stohl l’encadre sous la forme d’une narration de PI: “Cette raquette? Garder le quartier amical? Ce n’est pas trop facile. ” Juste après cette ligne, les lecteurs voient Peter manger un œuf dur alors qu’il marche dans les rues avec un chapeau noir et un trench-coat. C’est parfait. Vous pouvez presque entendre les tonalités de club de jazz de saxophones doux, de cymbales et de touches de piano intermittentes qui accompagnaient presque toujours les films noirs.

Tout fan qui a aimé voir Spider-Man Noir dans le film Spider-Verse ou dans des apparitions de bandes dessinées antérieures adorera Spider-Man Noir # 1. Cela semble également être un bon début pour les fans qui souhaitent en savoir plus sur le détective araignée granuleux. Ce premier numéro fait un excellent travail de transport des fans dans l’univers Marvel Noir, avec un seul justicier rampant contre le mur et la corruption dans les rues, armé de ses esprits, de ses toiles et de Colt .45.

Spider-Man Noir # 1 est sur les étagères de la bande dessinée.

