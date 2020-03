Le nouveau spot TV Mutants montre une plus grande consommation d’énergie, Magik Battling Demon Bear

Un nouveau spot télévisé pour The New Mutants est en ligne, nous donnant l’occasion de voir plus de pouvoirs mutants et la pure badasserie d’Ilyana Rasuptin. Vous pouvez voir l’endroit ci-dessous avec l’aimable autorisation de 20th Century Studios pour le film X-Men sur le thème de l’horreur. L’annonce nous donne un aperçu du dynamitage de Sam / Cannonball (au cours duquel il est quasiment invulnérable!), Du changement de forme de Rahne / Wolfsbane, de l’énergie solaire de Bobby / Sunspot et de la sorcellerie d’Ilyana / Magik. (Ilyana a également des pouvoirs de téléportation, mais ceux-ci ne sont pas exposés ici comme ils l’étaient dans la bande-annonce récente).

Nous voyons également Ilyana au combat avec l’ours démon qui sert d’adversaire du film. Quand Bobby et Rahne l’avertissent que c’est magique, elle répond avec un flash de puissance dans ses yeux et un “Moi aussi”.

Le film Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Charlie Heaton, Blu Hunt, Henry Zaga et Alice Braga s’ouvre le 3 avril. Écrit et réalisé par Josh Boone inspiré de l’arc “Demon Bear Saga” de la bande dessinée, le film est décrit comme suit:

Cinq jeunes mutants, découvrant leurs capacités tout en étant détenus dans un établissement secret contre leur volonté, se battent pour échapper à leurs péchés passés et se sauver.