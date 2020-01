Le nouveau venu Moses Ingram rejoint Denzel Washington et Frances McDormand dans le film «Macbeth» de Joel Coen – Blackfilm

Collisionneur rapporte que le nouveau venu Moses Ingram a été jeté à côté Denzel Washington, Frances McDormand, Brendan Gleeson et Corey Hawkins dans Joel CoenL’adaptation de William Shakespeare Macbeth.

Washington jouera le personnage principal, tandis que la double récipiendaire d’un Oscar Frances McDormand sera la co-star en tant que Lady Macbeth. Ailleurs, Hawkins jouera Macduff et Brendan Gleeson, vainqueur des Emmy, jouera King Duncan dans le film A24, produit par Scott Rudin. Coen réalise à partir de son propre scénario original, et Macbeth marquera sa première fois de ne pas travailler aux côtés de son frère, Ethan Coen, avec qui il partage quatre Oscars. La production devrait démarrer dans les prochaines semaines.

Macbeth de Shakespeare suit un général (Washington) convaincu par un trio de sorcières qu’il est destiné à devenir le roi d’Écosse. Avec l’aide de sa femme ambitieuse (McDormand), Macbeth tente de saisir la couronne par tous les moyens nécessaires.

Ingram jouera Lady Macduff, qui est apparu dans une seule scène du conte original de Shakespeare avant d’être tué hors scène, bien que d’autres adaptations aient élargi le rôle de fleuret à Lady Macbeth.

Ingram sera bientôt vu aux côtés Anya Taylor-Joy dans Scott FrankLa nouvelle série Netflix Le Gambit de la Reine. Elle a fréquenté la Baltimore School for the Arts et, en 2015, elle a remporté un prix de théâtre de la National Society of Arts and Letters.