Le nouvel anime de Yu-Gi-Oh s’ouvre avec des critiques élogieuses

Une nouvelle ère pour Yu-Gi-Oh est là, la série basée sur le jeu de cartes est renouvelée et il semble que les fans l’apprécient vraiment.

Au Japon, la nouvelle série intitulée Yu-Gi-Oh Sevens Il a été créé il y a quelques jours et les fans commencent à partager leurs réflexions sur les réseaux sociaux. Il semble qu’ils aient changé le monde où se trouvent les protagonistes, mais le résultat est assez positif.

Le spectacle, interprété par Bridge, suit la vie de Yuga Ohdo, qui est en septième année. Il se déroule dans un monde où Goha City, une grande métropole du commerce, est dirigée par la toute puissante Goha Corporation. Cet organisme contrôle les duels pour ses citoyens, mais Goha Corp régule largement chacun des besoins de ses habitants. Vous pouvez imaginer que cela ne va pas bien avec Yuga, et il veut aider les enfants comme lui à se libérer de leur oppression. Pour cela, il vivra de grandes aventures et affrontera des rivaux coriaces dans des duels de monstres.

Premières réactions au nouvel anime.

J’ai adoré Yuga en regardant le premier épisode de Yu-Gi-Oh Sevens. C’est solide! Je veux dire, ce n’est que le premier épisode, donc je ne peux pas trop juger, mais les personnages sont tellement amusants.

Le premier épisode était amusant et il semble que l’amitié entre les quatre personnages principaux sera bonne.

La nouvelle esthétique qu’utilise Yu-Gi-Oh Sevens est géniale!

Romin sera le meilleur personnage de la série. Ce pourrait bien être le meilleur rôle féminin. Elle est déjà meilleure que Aoi et Anzu.

À peine 5 minutes dans le nouvel épisode convaincre de suivre la série.

Rappelez-vous que la série originale Yu-Gi-Oh est complète sur Netflix et fortement recommandée pour tous ceux qui aiment les duels, les cartes, les monstres et les anime de stratégie au tour par tour. Espérons que la nouvelle aventure soit à la hauteur et même la dépasse.

