Le nouvel art promotionnel de Black Widow donne un meilleur aperçu de Taskmaster

Un nouveau morceau de promo nous a donné notre meilleur look à ce jour à Taskmaster dans Black Widow. Le compte Twitter de MCU Direct a partagé une image de l’art promotionnel de Topps qui révèle l’antagoniste en tenue complète, y compris l’épée et le bouclier et – le plus important pour les fans du personnage de bande dessinée – sa cape à capuche. Vous pouvez le vérifier ci-dessous. Le film met en vedette Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, Ray Winstone, Olivier Richters et Rachel Weisz et s’ouvre le 1er mai.

Réalisé par Cate Shortland, le film se déroule à la suite des événements de Captain America: guerre civile, lorsque Natasha retourne dans son pays pour affronter les fantômes de son passé.

Un aperçu clair du costume complet de Taskmaster a été révélé dans ce nouvel art promotionnel officiel #BlackWidow!

– MCU Direct (@MCU_Direct) 17 février 2020