Le nouvel exploit de Destiny 2 confère aux démonistes de l’aube des épées enflammées infinies

Destiny 2 Les démonistes bénéficient d’un nouvel exploit qui les rend incroyablement puissants – cette fois, des épées enflammées infinies. Destiny 2 a produit des pépins spectaculaires en son temps, des multiples bugs de dégâts massifs de l’arc Wish-Ender à un pépin qui permettait aux joueurs d’éviter complètement les capacités de destruction AOE des patrons de Destiny 2, au règne de la lentille Prométhée fondant le gardien dans le Crucible, les joueurs ont eu beaucoup de choses intéressantes à apprécier ou à détester.

Un problème précédent a donné aux Warlocks des bombes Nova illimitées en mode PVP Mayhem de Destiny 2. Cela a efficacement transformé chaque match en un jeu de ballon chasseur avec des joueurs qui fuyaient constamment des orbes violets massifs alors qu’ils tentaient de vaincre leurs adversaires. C’était amusant – pour les Warlocks. Le reste de la communauté n’était pas du tout satisfait du spamming constant, et maintenant les Warlocks ont un nouvel avantage encore plus fort grâce à un exploit Dawnblade qui leur donne accès à des attaques d’épée enflammée apparemment infinies.

Les démonistes de l’aube de Destiny 2 adorent lancer des épées enflammées – et maintenant ils peuvent le faire indéfiniment grâce à un problème facile à retirer impliquant la super capacité de la classe. Cela leur donne un avantage majeur dans le Creuset et permet à Dawnblades de faire des ravages même sur les mobs les plus coriaces. Bien que cela soit pratique pour les frappes, cela fait des matchs PVP une bataille de qui a le plus de Dawnblades. Twitch Streamer Gladd a d’abord montré comment fonctionne le nouveau glitch Destiny 2 et a partagé la vidéo sur Twitter, intégrée ci-dessous:

Pour activer le dernier bug de Destiny 2, un Dawnblade doit d’abord activer son super. Immédiatement après, ils devraient ouvrir leur inventaire et équiper une nouvelle arme. Après cela, ils sont essentiellement la torche humaine pour un avenir prévisible. Les lames d’aube ont alors une utilisation illimitée de leur super capacité et peuvent brûler leurs ennemis en un rien de temps avec abandon. Certains sont en colère contre Gladd et d’autres streamers pour avoir rendu public le problème, qui, selon lui, a été découvert par CzRSpecV, mais une utilisation généralisée encouragera Bungie à le corriger plus tôt que tard. Ce problème est connu des joueurs depuis des mois, selon Gladd, et il est probable que Bungie n’interdira pas aux joueurs d’utiliser.

Lorsque l’objectif Prometheus était essentiellement une mise à mort instantanée ou que les démonistes pouvaient lancer des orbes infinis, Bungie a expliqué qu’un correctif était en cours et qu’aucune interdiction ne se produirait. Cette situation se déroulera probablement de la même manière, donc les joueurs devraient profiter de l’occasion pour devenir fou avec elle alors que la plus récente des nombreuses exploitations de Destiny 2 existe toujours.

Destiny 2 est disponible sur PC, Xbox, Stadia et PlayStation 4.

