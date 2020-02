Le pass d’extension de Pokemon Sword & Shield montre l’avenir de la série

Épée et bouclier Pokémon a fait sensation lors de sa sortie sur Nintendo Switch, établissant rapidement des records et vendant bien plus de 10 millions d’exemplaires à ce jour. La franchise a une longue histoire de sortie d’une troisième édition “définitive” après les deux premières, mais Sword and Shield supprime cette tradition.

Au lieu de cela, Sword et Shield obtiennent un lourd Pass d’Extension qui ajoute de nouvelles zones, des vêtements, des Pokémon et plus encore. C’est la première fois dans la longue histoire de la franchise qu’un jeu reçoit un DLC approprié.

Cela et les nouvelles fonctionnalités en ligne de Sword and Shield marquent un changement pour la série Pokemon, encore plus itérative qu’auparavant, et peuvent garder un flux de contenu Pokemon à l’horizon.

Pokemon peut dépasser le troisième jeu traditionnel

Le troisième jeu est devenu une partie essentielle des attentes des fans pour Pokemon, depuis la sortie de Pokemon Yellow sur Game Boy Color. Même avec Pokemon Sword and Shield, les fans ont plaisanté sur un “Pokemon Gun” potentiel. Pourtant, la troisième idée de jeu semble fatiguée et il devient de plus en plus difficile de justifier le prix d’un tout nouveau jeu pour une version améliorée. Cela était parfaitement clair dans Ultra Sun et Moon, qui n’ajoutait qu’une poignée de nouveaux éléments Pokémon et histoire.

C’est ainsi qu’intervient la passe d’extension de Sword and Shield, une façon d’ajouter un nouveau contenu qui se sent diversifié et passionnant pour les fans de Pokemon, et comble le fossé entre les versions. Le pass est livré avec deux extensions qui ajouteront de nouvelles zones massives à explorer et rapporteront plus d’une centaine de Pokémon de retour. La coupe de Pokedex de Sword and Shield a été une énorme controverse avant sa sortie, mais le Pass Expansion permet à Game Freak de résoudre le problème avec plus de temps de développement.

En même temps, il apporte du contenu aux fans de manière beaucoup plus opportune. Au lieu d’attendre 1-2 ans pour une nouvelle version, Game Freak peut fournir plusieurs nouvelles histoires et zones dans le même laps de temps, tout en fournissant des correctifs et des mises à jour pour améliorer les problèmes avec Sword and Shield. Game Freak n’a vraiment pas besoin de revenir à l’ancienne façon de faire les choses, car ils peuvent garder Pokemon beaucoup plus pertinent en fournissant des mises à jour incrémentielles, plutôt qu’un jeu principal toutes les quelques années.

Les jeux Pokémon peuvent s’améliorer et évoluer plus rapidement que jamais

Peut-être que la meilleure partie de la sortie du DLC Pokemon est qu’il permet à Game Freak d’expérimenter et d’essayer de nouvelles choses. Le Pass Expansion ajoute de nouvelles sections du monde, où Game Freak pourrait prototyper de nouveaux systèmes ou idées, avant le développement du prochain jeu.

Par exemple, l’extension Island of Armor ajoutera un type de bataille spécial appelé sparring restreint, où les joueurs sont limités à un certain nombre de types de Pokémon et doivent se battre dans des conditions définies. Ceci est, bien sûr, un petit exemple, mais pourrait conduire à plus de possibilités.

Parce que Game Freak doit passer moins de temps de développement sur ces extensions, ils sont libres d’être plus créatifs et d’essayer des décisions de conception qu’ils n’auraient peut-être pas pu en pleine production. Bien sûr, il y a aussi la possibilité d’itérer et de rendre Sword and Shield encore meilleur, en étendant le système Gigantamax et Max Raids, ou en ajoutant tous ces Pokémon qui n’ont pas fait la coupe au premier tour. Ce sera également un bon moyen de présenter de nouveaux Pokémon comme le mystérieux Legendary Game Freak l’a taquiné. Passer d’une troisième version définitive de leurs jeux à un DLC est un changement qui profite à la fois aux fans de Game Freak et de Pokemon, et il n’y a aucun moyen que la série revienne maintenant.

Épée et bouclier Pokémon sont disponibles sur Nintendo Switch.

