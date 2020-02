Le patch 5.2 de Final Fantasy XIV en direct maintenant, continue le meilleur récit du MMORPG

Final Fantasy XIV Le patch 5.2, Echoes of a Fallen Star, est maintenant en ligne, poursuivant l’histoire qui a commencé avec le lancement de sa dernière extension, Shadowbringers. Comme les précédents patchs Shadowbringers, le patch 5.2 introduit de nouveaux donjons et raids ainsi que des mises à jour et des correctifs plus petits.

Après avoir été considéré comme un échec dans sa première incarnation, Final Fantasy XIV a finalement grandi pour devenir l’un des jeux Final Fantasy les plus appréciés grâce à une relance complète et à plusieurs extensions réussies. De nombreux critiques et joueurs voient les Shadowbringers comme la meilleure partie de Final Fantasy XIV. . a donné à Shadowbringers 5/5 étoiles, disant qu’il “raconte la meilleure histoire que Final Fantasy XIV ait jamais racontée.” Contrairement à la plupart des MMORPG, Final Fantasy XIV est fortement axé sur la présentation d’un récit convaincant qui se poursuit de patch en patch, et son histoire est l’une des fonctionnalités les plus appréciées du jeu.

Compte tenu de l’importance de l’histoire pour Final Fantasy XIV, la partie la plus excitante du nouveau patch est les quêtes qu’il ajoute pour continuer son histoire en cours. En plus des quêtes de l’histoire principale, le patch 5.2 ajoute également de nouvelles quêtes pour le crossover Nier: Automata qui ont commencé dans un patch précédent ainsi que des quêtes secondaires liées à la nouvelle fonctionnalité de pêche en mer, selon Square Enix. Une autre chaîne de quêtes, Sorrows of Werlyt, est liée à l’arrivée de Ruby Weapon, un ennemi incroyablement puissant vu pour la première fois dans Final Fantasy 7.

Lié à ses nouvelles quêtes, un nouveau donjon et un raid sont ajoutés à Final Fantasy XIV. Le donjon Anamnesis Anyder est une nouvelle activité de niveau maximum pour quatre joueurs (ou PNJ), tandis que le raid Eden’s Verse est la deuxième étape du raid Eden qui a été introduit pour la première fois dans Shadowbringers Patch 5.01. Conçu pour huit joueurs, le raid Eden est le contenu de plus haut niveau actuellement dans Shadowbringers, en particulier pour les joueurs qui s’attaquent à la difficulté Savage récemment ajoutée.

Toutes sortes de mises à jour supplémentaires sont également incluses dans le patch, des nouveaux prix Gold Saucer et des montures sur le thème Ruby aux ajustements dans les butins. Un changement intéressant dont certains joueurs ont récemment parlé est la cérémonie de mariage dans le jeu Eternal Bonding qui rend ses costumes et robes utilisables par des personnages de tout sexe.

Final Fantasy XIV peut être un jeu difficile à aborder, en particulier avec ses premiers chapitres notoirement lents, mais rester pour les Shadowbringers peut être gratifiant. Avec ce qui a souvent été appelé la meilleure histoire de MMO se déroulant sur plusieurs années de mises à jour, il y a beaucoup à explorer pour les nouveaux arrivants qui pourraient se demander pourquoi le jour du patch a excité les joueurs vétérans.

Final Fantasy XIV est maintenant disponible sur PC et PlayStation 4.

