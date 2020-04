Le PDG d’AMC espère que les cinémas rouvriront d’ici juin

Il a été annoncé plus tôt ce mois-ci que les chaînes de théâtre nationales AMC, Regal, Landmark, Alamo Drafthouse et d’autres fermeraient leurs portes en raison de la pandémie de coronavirus en cours. Tout est encore fermé, mais dans une interview avec Squawk Alley de CNBC (via le Hollywood Reporter), le PDG d’AMC, Adam Aron, a déclaré qu’il espérait que les théâtres rouvriraient à la mi-juin. AMC, en particulier, a fermé ses 600 sites aux États-Unis, puis a abandonné ou licencié 26 000 employés.

Il a déclaré: «Nous avons dit que nous nous attendions à être fermés pendant six à 12 semaines. Ce serait du 1er mai à la mi-juin. C’est peut-être plus le bon moment. Je pense que si nous avons appris quelque chose au cours des deux dernières semaines, c’est que les gens veulent tellement sortir de chez eux. Je pense que nous nous sentons tous enfermés et que nous voulons sortir et retrouver une vie normale. “