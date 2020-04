Le personnage clé de Lizzie McGuire ne fera pas partie du redémarrage: Hilary Duff

Depuis que la nouvelle a éclaté l’année dernière qu’un redémarrage de Lizzie McGuire était en préparation, les fans des aventures de l’adolescente Hilary Duff étaient impatients d’apprendre ce que l’avenir réserve à elle et à sa famille. et amis. Pour ce retour, la plupart des acteurs originaux sont confirmés, cependant, Duff elle-même a confirmé qu’un personnage particulier n’est probablement pas de retour pour ces nouveaux épisodes.

Voici Paolo, que nous avons vu pour la première (et unique) fois dans le film Lizzie McGuire: Pop Star. Lors des événements du film, Paolo, né par l’acteur Yani Gellman, est un chanteur sensationnel en Italie, Country Lizzie part avec ses amis pour un voyage de fin d’études. Dans un premier temps, la jeune fille est laissée à l’abri par le chanteur charismatique et beau, mais après avoir formé une amitié avec le protagoniste et l’invitant à chanter lors d’un concert avec lui, à la fin, il est révélé que les véritables intentions de ce n’était pas très bon.

Lors d’une interview avec Cosmopolitan, Duff a déclaré ce qui suit:

En parlant du retour d’autres personnages, il y avait des plans pour que beaucoup de gens soient dans la série, et je sais déjà quelques choses, mais je ne sais rien de Paolo. Je pense à elle [Lizzie] Il serait très en colère de le voir. “

En ce sens, l’actrice de The Haunting of Sharon Tate a raison, car si les événements du film de 2003 dans la série sont pris en compte, Lizzie voudra probablement maintenant se concentrer sur d’autres sujets, et ne pas se souvenir d’un garçon qui le utilisé à des fins purement personnelles. De plus, maintenant que l’interprète et créateur Terri Minsky est connu pour poursuivre une approche beaucoup plus mature et mature du spectacle, il serait logique que quelqu’un comme Paolo ne rentre pas dans les événements du nouveau récit.

D’autre part, Hilary Duff a avoué dans l’interview que les discussions pour rétablir le projet (soit sur Hulu ou sur une autre plate-forme) ont lieu chaque semaine, donc il se pourrait que nous obtenions très bientôt de nouveaux détails sur l’état de la renaissance.

Nous savons maintenant que les chances de voir Paolo au redémarrage de Lizzie McGuire sont presque nulles. Pourtant, ne serait-il pas agréable d’entendre une nouvelle interprétation de “What Dreams Are Made Of” dans un épisode de cette suite?