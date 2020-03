Le personnage de Sean Astin auditionné (en plus de Bob)

Sean Astin aurait pu être le visage d’un autre personnage populaire sur Choses étranges s’il a été choisi pour le rôle pour lequel il a initialement auditionné. Astin a dépeint Bob Newby dans Stranger Things saison 2, la suite de la série en petits groupes de Netflix créée par The Duffer Brothers. Bob était le petit ami de Joyce Byers et est devenu une figure cruciale pour découvrir le mystère derrière Mind Flayer. Le nerd adorable a fini par se sacrifier pour que le reste du groupe puisse s’échapper et sauver Will Byers.

Astin a été l’un des principaux ajouts au casting de la saison 2 de Stranger Things.Il était tout à fait approprié que l’acteur ait rejoint une série se déroulant dans les années 80 depuis le début de sa carrière d’acteur en 1985 avec son rôle de Mikey Walsh dans The Goonies. Astin a ensuite joué dans des films populaires tels que Toy Soldiers et Rudy avant de rejoindre la trilogie du Seigneur des Anneaux en tant que Samwise Gamgee. Il a enchaîné avec de nombreux rôles au cinéma, mais il s’est également tourné vers la télévision avec des rôles dans 24, Law & Order, NCIS, Alphas et The Librarians.

Avant d’acquérir le rôle de Bob le cerveau dans Stranger Things, Astin a auditionné pour Murray Bauman, le journaliste engagé par les parents de Barb pour enquêter sur sa mort. Murray était un autre nouveau personnage de la saison de suivi qui a beaucoup travaillé aux côtés de Nancy et Jonathan dans une intrigue secondaire importante. L’audition d’Astin a reçu un accueil fantastique, mais le département de casting a rapidement réalisé qu’il était plus adapté pour le rôle de Bob, pas le théoricien du complot à Murray. Le rôle de Murray est allé à Brett Gelman, mais Astin a été invité à lire officiellement pour Bob.

Sean Astin était trop “Bob-Like” pour jouer Murray dans Stranger Things

Quand Astin a jeté son chapeau dans le ring pour le rôle de Murray, il a plus incarné un personnage avec innocence et charme. Murray, en revanche, était impétueux et un peu paranoïaque à cause de ses diverses conspirations. L’équipe de casting s’est rendu compte qu’Astin était sûrement en phase avec Bob et sa personnalité passive. Même si Astin semblait être un ajustement parfait pour Bob, il y avait une hésitation à le nommer pour le rôle. Étant donné qu’Astin était étroitement lié à un film bien-aimé des années 80, les Duffers craignaient que cela ne soit considéré comme une distraction ou un gadget pour le lancer dans des séries axées sur tant de nostalgie de cette décennie spécifique. On pourrait dire la même chose techniquement pour Winona Ryder, star de la série et ancienne de Beetlejuice, alors ils ont finalement adopté le casting d’Astin.

La décision a bien fonctionné pour Stranger Things depuis que Bob est devenu un favori des fans de la saison 2. Son affection pour Joyce et la famille Byers était palpable et il a été beaucoup plus difficile d’assister à sa mort aux mains des Demodogs dans l’avant-dernier de la saison 2. épisode. Même s’il est difficile d’imaginer Astin jouer Murray, il est probable qu’il serait resté dans la série beaucoup plus longtemps. Gelman a repris son rôle dans la saison 3 et a récemment été renvoyé à une série régulière dans la quatrième saison à venir. Cela dit, Astin est vraisemblablement né pour jouer Bob Newby même si son temps Choses étranges a été de courte durée.

Un seul personnage Flash connaît la chronologie de l’après-crise: pourquoi c’est important

