«Le peuple des damnés» aura sa série télévisée

Va Deadline rapporte que l’écrivain David Farr (« The Night Manager », « Hanna ») s’est associé à la plate-forme européenne Sky pour adapter le roman de science-fiction de John Wyndham en 1957 à une série télévisée, «Les coucous de Midwich». Le roman a inspiré deux adaptations cinématographiques antérieures intitulées «Village des damnés».

Inexplicablement, les habitants d’une ville paisible perdent connaissance pendant quelques heures. Peu de temps après, il y a un autre phénomène étrange et inquiétant qui semble lié à cet évanouissement: de nombreuses femmes de la ville découvrent qu’elles sont enceintes. Les agents du gouvernement surveillent ces grossesses pour déterminer si une telle relation existe ou non. Lorsque les mères accouchent, il s’avère que curieusement tous les nouveau-nés sont albinos et ont des yeux bleus intenses, ainsi qu’une intelligence incroyable; mais en grandissant, ils montrent un comportement aussi surnaturel qu’inhumain.

Le livre, considéré comme l’une des œuvres les plus emblématiques de Wyndham aux côtés de « The Day of the Truffles », arrivera sous la forme d’une série télévisée de huit épisodes qui mettra en vedette la production de Marc Samuelson (« Arlington Road ») et Snowed-In Productions .

En 1960, la première adaptation de «The People of the Damned», un film réalisé par MGM sous la direction de Wolf Rilla. Dès 1995, c’est John Carpenter qui a réalisé un scénario adapté pour Universal Pictures par David Himmelstein dans une nouvelle version de « The People of the Damned » avec Christopher Reeve et Kirstie Alley.