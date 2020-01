& # 039; Le phare & # 039; – Une histoire de fantômes

Robert Eggers nous raconte l’histoire hypnotique et spectrale de deux fareros sur une île isolée et mystérieuse de la Nouvelle-Angleterre à la fin du XIXe siècle. Deux gardiens de phares piégés et isolés à cause d’une tempête apparemment sans fin, qui sont engagés dans une escalade croissante des affrontements alors que différentes tensions entre les deux et certaines forces mystérieuses, réelles ou imaginaires, … semblent les saisir.

Évoquant un large éventail d’influences, de la littérature d’aventure marine classique d’Herman Melville ou de Robert Louis Stevenson aux étranges légendes surnaturelles de H.P. Lovecraft ou Algernon Blackwood, cette œuvre sombre et atmosphérique avec seulement deux protagonistes explore ce qui se passe lorsque les vérités les plus terribles que nous cachons, ainsi que ce que nous pensons de nous-mêmes refait surface des profondeurs de notre être.

Calme et virulence, frénésie et agitation. Un cauchemar expressionniste inspiré du mythe de Prométhée qui va bien au-delà de l’exercice du style; aussi de l’apparence, et qui l’embrasse je le vieillis avec une telle conviction qu’il semble le plus moderne. Une expérience intense, viscérale et suffocante soutenue par une excellente finition audiovisuelle accompagnée de deux brillantes interprétations.

C’est, en somme, un film qui vante les réalisations de «The Witch», le premier opéra de Robert Eggers, tout en atténuant ses défauts. Dans un film qui, comme d’habitude, admet le doute que dans ce cas il n’offense pas combien il risque. Ce risque qui en vaut la peine au moins la tentative et l’opportunité, car c’est tellement ce qu’il peut offrir en retour. Entrez dans votre dynamique ou frappez-la.

Compte tenu des circonstances … je me tourne vers ma propre expérience. Octobre 2019, Sitges. Un détail pour les profanes: Il n’y a pas longtemps, le Festival jouait avec le feu en faisant le contraire de ce que John Hammond aurait fait avec les projecteurs. Le risque qu’une projection dans l’Auditorium soit “affectée” était si réel qu’il se produisait plusieurs fois, comme Gonzalo López-Gallego s’en souviendra, entre autres.

Ces fantômes sont revenus lors de la projection de “ The Lighthouse ”: plus souvent que nous l’aurions souhaité, pour quelques images et quelle bite insérée dans un film de Disney Tyler Durden, il y a eu une coupure dans le L’écran est devenu vert. Finalement, ce qui devait arriver s’est produit: la projection s’est interrompue pendant quelques, très peu de minutes … mais après tout interrompue.

Nous étions là, environ un millier de personnes transpirant la même peur et la même colère que Willem Dafoe et Robert Pattinson. Retenant son souffle à chaque fois “notre ami et voisin Tyler Durden” menaçait d’éclater la projection. Avec un cul serré, le plus terrifié ou subjugué par ce qui s’est passé dans le film mais encore plus terrifié ou plus subjugué par ce qui pourrait arriver à la projection du film.

En fin de compte, la chose n’est pas allée aux adultes et tout a été réduit à une anecdote qui était loin de brouiller la projection, du moins avant celles soulevées du côté du HSV. Une association évocatrice entre la réalité et le cinéma, en tant que représentation de ce que la projection massive d’un film peut offrir, en quoi un cinéphile devrait être un temple. La différence entre regarder le match à la télévision ou dans un stade de football.

Oui, j’avoue: cette anecdote vise avant tout à défendre l’expérience d’aller au cinéma (quand c’est fait à un prix raisonnable). Mais n’allez pas au cinéma, sans plus, par routine ou comme un poulet sans tête; mais aller au cinéma pour voir ces films qui aiment ‘The Lighthouse’, qu’on le veuille ou non, qu’on ne sait jamais, du moins essayez: Un de ces films dont la dignité et la bravoure brillent dans l’obscurité et le silence atmosphérique de l’un (bon ) salle de cinéma…

… si possible avec des téléspectateurs encore meilleurs, bien sûr. Quoi qu’il en soit, «Le phare» est cool. Une expérience