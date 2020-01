Le pire de Gotham fait ressortir le meilleur d’entre eux. Nouveau trailer pour ‘Birds of proey (and the fabulous emancipation of Harley Quinn)’

Ce qui est promis, c’est la dette: Warner Bros.a publié le deuxième et dernier trailer de ‘Oiseaux de proie (et l’émancipation fabuleuse de Harley Quinn)», le spin-off attendu de« Suicide Squad »dont la première dans les salles en Espagne et aux États-Unis est prévue pour un mois, le 7 février prochain.

Avez-vous entendu parler du flic, du canari, de la psyché et de la princesse de la mafia? “Oiseaux de proie (et l’émancipation fabuleuse de Harley Quinn)«C’est une phbula machiavélique que Harley elle-même raconte, car elle seule pouvait le faire. Lorsque Roman Sionis, le méchant le plus méchant de Gotham, et sa main droite inconditionnelle, Zsasz, ont fixé une cible pour une fille nommée Cass, la ville se tourne vers elle.

Les routes de Harley, Cazadora, Black Canary et Renee Montoya se heurtent, mais ce quatuor décalé n’a d’autre choix que d’unir ses forces pour vaincre Roman.

Margot Robbie prend le rôle de Harley Quinn avec Mary Elizabeth Winstead (‘Gminis’) en tant que chasseresse, Jurnee Smollett-Bell (‘Lovecraft Country’) en tant que Black Canary, Rosie Prez (‘Rise’) en tant que Renee Montoya, Chris Messina ( ‘The Newsroom’) comme Victor Zsasz et Ewan McGregor (‘Doctor Sueo’) comme Roman Sionis. De plus, Ella Jay Basco incarne Cassandra “Cass” Cain lors de sa première incursion au cinéma.

Le film, basé sur des personnages de DC Comics créés par Chuck Dixon, Jordan B. Gorfinkel et Greg Land, est réalisé par Cathy Yan (‘Dead Pigs’) à partir d’un scénario écrit de Christina Hodson (‘Bumblebee’). À son tour, Chad Stahelski (trilogue de «John Wick») a collaboré au développement et au tournage de ses scènes d’action.

Robbie est un producteur avec Bryan Unkeless et Sue Kroll, tandis que les producteurs exécutifs du film sont Walter Hamada, Galen Vaisman, Geoff Johns, David Ayer et Hans Ritter.

