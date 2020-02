«Le plan» – Ce sentiment

Je ressens une faiblesse pour les films inspirés de pièces telles que «Le plan». Les films se déroulent dans quelques scénarios qui tournent autour de quelques personnes soutenues, généralement dans le dialogue et les relations entre ces quelques personnes qui errent souvent sur le sens de la vie … et ces autres choses qui ont la vie.

C’est «El plan», une adaptation d’une pièce d’Ignasi Vidal écrite par le débutant Polo Menrguez. Il s’agit d’El plan, un film dans lequel Antonio de la Torre, Ral Arvalo et Chema del Barco ne quittent pratiquement pas l’appartement du premier. La raison pour laquelle ils les ont réunis, comme d’habitude, finit par être la moins importante.

Je ressens une faiblesse pour des films comme “ Le plan ”, qui n’est pas nécessairement pour “ Le plan ”, un film inspiré d’une pièce que je ne connais pas et donc ne juge pas, mais qui en tant que film ne se débrouille pas seulement pour lui-même. C’est peut-être parce que ce qui fonctionne sur les tables n’a pas à fonctionner à l’écran. Il peut. Peut-être.

Mais je ne crois pas: Polo Menrguez a raison de transformer une histoire théâtrale en une œuvre d’aspect cinématographique. Ce n’est pas, pour nous comprendre, une pièce filmée. Ou cela ne semble pas ainsi, peu importe le nombre de fois où cela se termine, de nombreux jeux se terminent, obligés de compenser pendant une heure et demie les limites techniques avec des mots: errer.

Et c’est la sensation que «Le plan» projette, comme une histoire et aussi comme un film: Qu’il erre pendant à peine 80 minutes pour finir dans le no man’s land. Ou à mi-chemin, si vous préférez appeler comme, avec un point final qui ressemble plus à une période et suivi. C’est ce qu’il a divagué sur le sens de la vie … et ces autres choses dans la vie.

C’est du moins ce qu’il a parfois: parler ne signifie pas nécessairement obtenir quoi que ce soit, comme nous le montrerions chaque jour au Congrès … si quelqu’un devait vraiment parler. Parce que quelque chose comme ça est «Le plan», une simulation divertissante et plus que correcte d’un dialogue apparent qui fonctionne comme un loisir léger mais n’est pas concluant.

Les manières, l’apparence, les acteurs, les discours … ce qui a été dit, comme au Congrès tout est là, et comme au Congrès tout semble vraiment. Mais c’est toujours la même, une façade, et après beaucoup de discussions à la fin, même si nous avons été divertis, ce qui ne reste pas est le même sentiment que nous avions au début.

Par Juan Pairet Iglesias



@Wanchopex