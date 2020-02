Le plan meurtrier le plus ridicule du Joker était aussi son plus simple

Le Joker est l’un des méchants les plus dérangés de toutes les bandes dessinées. Souvent, quand il commet des crimes (y compris des meurtres), il aime faire un spectacle – rendant ses frénésie aussi flamboyantes et folles que possible. L’un de ses complots de meurtre prend le gâteau comme l’un des plus ridicules, bien que ce soit aussi l’un des plus simples du Joker.

Le Clown Prince of Crime a assassiné des gens de différentes manières différentes. Le Joker a tué avec des pistolets à hélice, des verres toxiques et des pinces, et a assassiné des personnes de tous âges, des bébés aux enfants en passant par les adultes. C’est un meurtrier à chances égales. Cependant, son plan le plus ridicule impliquait une seule peau de banane.

Dans Batman Confidential, des équipes créatives tournantes ont exploré les premiers jours de Batman pour combattre le crime à Gotham. Dans Andrew Kreisberg et Scott McDaniel, “Comprenez-vous ces droits?” arc en trois volets, ils ont exploré Batman emmenant le Joker dans la police pour la première fois et son procès ultérieur. Pendant sa garde à vue, le Joker poursuit une série de tueries. Ces meurtres consistent à convaincre l’une des épouses du détective de se suicider, ainsi qu’à introduire des cacahuètes dans la boisson d’un juge pendant son procès, déclenchant une réaction allergique mortelle. Il y a un meurtre dans l’arc qui est sans aucun doute le plus ridicule. Pendant le procès, le Joker obtient un médecin qui témoigne contre lui pour enfiler une peau de banane et mourir instantanément – oui, vous avez bien lu.

Pendant le procès, le médecin atteste que le Joker est mentalement instable et possède de nombreux traits diagnostiquables. Elle suggère que la thérapie n’est pas la réponse car il est au-delà de la réparation. Elle n’a aucun espoir que le Joker s’améliorera jamais et affirme “qu’il n’y a pas d’âme à sauver derrière le sourire”. C’est alors que MJ décide de libérer son plan. Alors qu’elle se dirige de la tribune vers les sièges de la salle d’audience, une peau de banane tombe de la jambe de son pantalon. Le médecin trébuche sur la peau et se tape la tête sur le bureau, la tuant. Le Joker proclame “.. et elle m’a appelé banane!” comme il rit maniaque comme elle repose sans vie sur le sol.

Comment le Joker a-t-il réussi à se faufiler et à déployer une peau de banane de son pantalon au bon moment pour la faire glisser et mourir? Ce n’est pas clair. Avait-il un mécanisme prêt à être déployé? Savait-il qu’elle marcherait à l’endroit exact où il se tenait? Il vaut mieux ne pas trop réfléchir à la logistique. Le plan était ridicule et simple dans son exécution. Le Joker tout à propos de tuer des gens au nom d’une bonne punchline. Il est vraiment des bananes.

