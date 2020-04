Le plus étrange homme de main du Joker était Daffy Duck (oui, vraiment)

Le monde de la bande dessinée a vu des histoires de croisement vraiment bizarres, des Ghostbusters faisant équipe avec les tortues Ninja, aux nombreux affrontements entre Archie et The Punisher – et l’aventure classique de tous les temps qui a vu Batman s’associer à Elmer Fudd . Mais si les fans recherchent les meilleurs crossovers avec les icônes de Looney Tunes, rien ne vaut le temps où Daffy Duck est devenu le premier homme de main du Joker Le Joker / Daffy # 1.

L’histoire trouve le canard lisping au téléphone avec ACME Electronics, de plus en plus frustré par le système vocal automatisé, Daffy finit par devenir enragé, déclarant, “Thith meanth war”, et sautant un bus au siège d’ACME, qui était apparemment à Gotham dans cet ensemble temps. Qui savait? Au lieu d’une usine animée, cependant, Daffy découvre qu’il est accidentellement tombé sur une rencontre entre le Joker et ses hommes de main. Joker est sur le point de tirer sur l’intrus aviaire lorsque Daffy, réfléchissant rapidement sur ses pieds palmés, proclame qu’il a en fait été envoyé par ACME Hench Agency pour remplacer le goon récemment disparu de Joker. Impressionné par la vitesse de l’agence, Joker nomme Daffy son nouvel homme de main … et le canard ne perd pas de temps pour se rendre au travail.

Jamais en pénurie de complexe de colère et de supériorité, Daffy fouette le reste de l’équipe en forme, les forçant à s’exercer à l’épuisement car il “n’aura pas de sbires flasques sur mon thquad … Vous représentez le Joker! ” Daffy va même jusqu’à construire une nouvelle cachette pour Joker et son équipage. Ironiquement, c’est Joker qui prend Daffy sous son aile, demandant au canard d’aider à organiser son dernier plan: attaquer une collecte de fonds sur le thème du carnaval pour les pauvres de Gotham avec son gaz toxique éponyme. D’une manière ou d’une autre, maintenant que je réalise que Joker est un fou meurtrier, Daffy jure de déjouer l’intrigue.

Le Joker lance son plan, se lançant dans l’événement caritatif et lançant des grenades à gaz, tandis que son équipage attend à l’arrière d’une camionnette voisine que Daffy les laisse sortir, bien qu’il fasse semblant d’avoir perdu les clés. Joker est confus – non seulement quant à l’emplacement de sa sauvegarde, mais aussi pourquoi les invités de la collecte de fonds ne tombent pas morts. À son insu, Daffy avait secrètement éteint le Joker Gas avec Acme Sneezing Gas, résultant en un chœur de ah-choos décidément non mortels. Enragé, Joker s’enfuit dans la camionnette, pour que les roues se détachent littéralement de son évasion, car Daffy avait également retiré les écrous de roue des pneus. On pouvait s’y attendre, Batman se présente et appréhende le Joker, tandis que Daffy se cache, se déguisant parmi une série de prix de jeux de carnaval.

Écoutant une conversation entre Batman et le commissaire Gordon discutant des informations selon lesquelles l’homme de main principal était un canard parlant, Batman dit qu’il n’est pas surpris: “Les canards colverts sont notoirement faciles à diriger. C’est pourquoi ils marchent sur une seule ligne. Généralement faible de volonté. ” Incapable de contrôler son tempérament, Daffy s’en prend à Batman, regrettant immédiatement sa décision alors qu’il est envahi par Gotham PD. Le panel final voit Joker et Daffy transportés à Arkham Asylum, avec Daffy plaidant “Thoot me now!”

Tandis que Le Joker / Daffy Duck # 1 était apparemment unique, il est difficile de ne pas rêver de croisements encore plus similaires. Martian Manhunter et Marvin le Martien? Sylvestre et Catwoman? Le diable de Tasmanie contre le capitaine Boomerang? Ces histoires s’écrivent. Mais, au moins pour l’instant, c’est tout, les amis!

