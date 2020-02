Le plus grand ennemi de Thor et le seul sauveur de l’univers, révélé

Marvel a révélé un aperçu de THOR numéro 4, dans lequel nous connaissons le plus grand ennemi du dieu du tonnerre

La carrière de Donny Cates et Nic Klein dans la nouvelle bande dessinée en cours de Thor a connu un début tonitruant, le roi Asgardian devenant le dernier héraut de Galactus. Alors que le nouveau rôle d’Odinson a conduit à une augmentation significative de ses pouvoirs et à la restauration complète de sa forme physique précédemment endommagée par la bataille, il a également fait face à plusieurs alliés à vie, avec Lady Sif sur le point de devenir le dernier adversaire à affronter Thor.

Marvel Comics a publié un aperçu du numéro 4 de Thor qui sera mis en vente aux États-Unis le mois prochain, illustré par Klein et coloré par Matt Wilson avec la couverture d’Olivier Coipel.

THOR # 4

L’hiver noir arrive, la fin du vaste univers, et une seule entité peut l’arrêter. Le seul qui ait survécu à Galactus, le mangeur du monde auparavant, et qui est venu à Midgard … à la recherche d’un héraut dans le but de l’arrêter.

Avec une menace qui consume la réalité connue sous le nom de Black Winter qui s’étend sur tout l’univers Marvel, Galactus et Thor font face à une force imparable. Cependant, avant que les deux puissent se tourner pour lui faire face, Thor devra faire face à ceux qu’il apprécie le plus en raison de ses relations avec le démon mangeur de monde.

