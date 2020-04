Le plus grand méchant de Hulk ressuscité

Après beaucoup de souffrance, il est révélé que derrière tout se trouve un méchant Hulk, qui est revenu dans l’univers Marvel.

Immortal Hulk a touché un problème historique en mars. C’était le numéro 33, mais aussi le numéro 750 selon le système de numérotation hérité de Marvel. La bande dessinée a fait un voyage à travers l’histoire du grand héros vert tout en combattant le méchant Xemnu. En fin de compte, il s’est avéré qu’un autre vieil ennemi très dangereux était derrière tout cela.

Xemnu et le Minotaure Daario Ager sont tombés, mais l’un des plus grands ennemis de Hulk, son ennemi juré, est de retour. Attention SPOILERS pour Immortal Hulk # 750 d’Al Ewing, Joe Bennet, Nick Pitarra, Ruy Jose, Paul Mounts et Michael Garland.

Il y a quelque temps, l’ami proche de Bruce Banner, Rick Jones (alias Leader), est mort aux mains d’un méchant Captain America quand il était du côté de HYDRA. Mais Marvel a établi que ce qui est rayonné par des rayons gamma ne peut jamais mourir. Après avoir été une bombe atomique, Rick Jones correspond à cette description. Alors Jones est revenu à la vie, mais ce n’est pas comme ça. Ce n’est pas non plus comme la bombe atomique. Au lieu de cela, c’est une figure hideuse qui flotte dans les airs et émet des rayons gamma.

La surprise vient à la fin.

La dernière page de Immortal Hulk # 33 révèle la vérité de ce changement. Après avoir traité avec Xemnu et le Minotaure, Rick Jones se déshabille. En dessous se trouve le vieil ennemi de Hulk, le chef. Ceux qui lisent la bande dessinée Marvel Immortal Hulk # 25Vous vous souviendrez qu’elle a annoncé le retour du chef. Dans ce numéro, vous avez reçu un message d’êtres extraterrestres dans un avenir où le géant vert est devenu un destructeur mondial. Ce que le leader prévoit de faire avec ce message reste à découvrir.

Le chef est depuis longtemps l’inverse de Hulk. L’exposition aux rayons gamma a augmenté l’intelligence du chef dans la même mesure que la force de Hulk a augmenté. Le chef est mort et est allé en enfer pendant un certain temps seulement pour revenir d’une manière inexplicable. Le nouvel état immortel des êtres infusés de rayons gamma peut expliquer cette résurrection. Bien que nous ne l’ayons pas vu depuis longtemps, il semble qu’il soit prêt à affronter à nouveau Hulk.

Immortal Hulk # 33 est en vente maintenant.

