Le PLUS GRAND méchant de Marvel avait des pouvoirs supprimés par le docteur Doom

Docteur Doom lutter contre Galactus est à peu près aussi lourd dans une bataille de méchants qu’il n’y en a jamais eu dans Marvel Comics. Cependant, une fois que les deux méchants se sont affrontés et malheureusement pour le Dévoreur de planètes, le docteur Doom l’a démantelé de la manière la plus brutale possible.

Certains des combats les plus divertissants dans les bandes dessinées ne sont pas seulement des héros contre les méchants, mais quand les méchants s’affrontent. Dans Fantastic Four: The World’s Greatest Magazine Magazine (2001), par une énorme équipe créative comprenant Erik Larsen, Eric Stephenson, Bruce Timm, Joe Sinnott, Ron Frenz et plus encore, Doctor Doom obtient le Cosmic Cube (la maison de la pierre de l’espace), l’hélice sacrée de Randac (qui alimente les chambres Inhumans Terrigen), la machine ultime (connaissance infinie de l’univers) et la barre de contrôle cosmique d’Annihilus (lui permettant de manipuler tous les objets) et lance immédiatement une attaque contre Galactus au nom de obtenir son pouvoir. Galactus affirme sa domination en affirmant qu’il est «l’Alpha et l’Oméga» et essaie de briser le destin avec un poing fermé. Doom n’est pas content.

Bien qu’il soit à la portée de l’un des êtres les plus forts de la réalité, Doom se libère avec une relative facilité grâce à l’aide de son objet cosmique. Doom parvient à renverser Galactus puis commence à siphonner son pouvoir pour lui-même. Doom l’appelle un “fou pathétique” alors qu’il détruit l’armure de Galactus. Galactus est réduit à sa forme humanoïde. Il n’est plus le Dévoreur de Planètes et un être cosmique géant, au lieu de cela, il est redevenu Galien de Taa, la forme qu’il avait avant de se transformer en Galactus.

Avec Galactus et sa collection d’objets cosmiques à sa disposition, Doom montre à quel point il est fort, passant au cœur d’une étoile provoquant une supernova sans subir de dégâts. Doom se pose sur sa planète natale et dispose facilement des héros les plus puissants de la Terre, notamment les Avengers, les Inhumains, les Atlantes, les X-Men et à peu près toutes les superteam et forces militaires du monde. Il détruit la Maison Blanche et le mont Rushmore alors que les héros regardent avec terreur. Alors, comment l’ont-ils abattu? Avec les plus grands monstres comiques de Marvel. Reed Richards crée des versions de Fin Fang Foom, Blip et Living Colossus. Il les abat et décide de nourrir sa nouvelle faim et de détruire la Terre. Heureusement, les monstres de Reed Richards ont réussi à le distraire suffisamment longtemps pour qu’il puisse accrocher le Cosmic Cube et mettre fin au règne de terreur de Doom. Les Quatre Fantastiques assomment un Destin dépourvu et restaurent Galactus et les autres êtres affectés à leur ancienne personnalité.

Alors que Galactus est reconstitué à la fin du numéro, la simple domination de Docteur Doom après avoir obtenu tous les objets cosmiques était incommensurable. Heureusement, Reed Richards a trouvé un plan pour l’arrêter. Sinon, le docteur Doom aurait détruit un peu plus que Galactus, il se serait régalé de toute la galaxie.

