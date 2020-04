Le plus grand révélation de la montée du livre d’art Skywalker

Voici toutes les plus grandes révélations de L’art de Star Wars: la montée de Skywalker. Lucasfilm a eu tendance à publier un livre “Art of” officiel à côté de la sortie en salles de chaque film Star Wars, et ils ont souvent dû faire des choix difficiles en ce qui concerne le contenu. Dans le cas de Star Wars: The Last Jedi, par exemple, certains concepts artistiques mettant en vedette Master Yoda n’ont pas été publiés, car ils craignaient que cela ne fuit et ne gâche le film. Avec Star Wars: The Rise of Skywalker, ils ont adopté une approche différente, retardant plutôt la publication du livre d’art.

Malgré cela, The Art of Star Wars: The Rise of Skywalker contient étonnamment peu de spoilers. Le plus frappant de tous, Palpatine n’est même pas mentionné, le livre agissant comme si sa présence même dans le film était un spoiler à éviter à tout prix – même si la toute première bande-annonce se terminait par son rire sinistre. Pendant ce temps, le livre est soigneusement structuré de manière à rendre aussi difficile que possible le suivi du développement du film, ce qui peut refléter la difficulté que Lucasfilm a eu à le monter. “Je n’ai jamais autant réécrit un film que celui-ci”, admet le co-scénariste Chris Terrio. “C’est comme la marée. Il y a un nouveau script chaque matin … Nous corrigeons les cours au fur et à mesure.”

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

En relation: Chaque navire dans Star Wars: The Rise of Skywalker Finale

Cela rend naturellement le concept art d’autant plus passionnant; chaque œuvre d’art inédite ressemble à une fenêtre sur l’histoire telle qu’elle aurait pu être. En même temps, cependant, il est important de se rappeler que tous les concepts ne sont pas réellement incorporés dans un script. Les artistes ont généralement beaucoup de flexibilité dans les premières étapes du processus de développement, puis ils transmettent leurs croquis et leurs peintures aux scénaristes, qui s’inspirent des créations qu’ils aiment. Nul doute que les fans passeront des heures à examiner chaque détail de The Art of Star Wars: The Rise of Skywalker, tentant de comprendre l’évolution de la fin troublée de la saga Skywalker. Ici, cependant, ce sont tous les plus gros plats à emporter.

Comment Rey a accompli la prophétie de l’élu

Selon le concepteur de production Rick Carter, Rey est l’accomplissement de la prophétie de l’Élu. “La prophétie de l’épisode I était qu’un Skywalker allait d’une manière ou d’une autre aider à équilibrer la Force”, explique-t-il. “Rian Johnson a ouvert Star Wars à la possibilité que, si Rey n’est pas un Skywalker de sang, être le Skywalker mythologique est quelque chose que vous pouvez aspirer et réaliser dans votre vie.” À son avis, Rey devient un Skywalker parce que c’est ce qu’elle choisit d’être; celui qui se tient contre l’obscurité. Cela concorde assez bien avec l’interprétation de l’auteur de la romanisation Rey Carson, qui a suggéré que Rey démontre le triomphe ultime des Skywalkers. “Au final, c’est un Palpatine qui se tourne vers la lumière”, a-t-elle souligné, “donnant ainsi aux Skywalkers leur ultime victoire.”

Dark Rey peut avoir été une force avec laquelle il faut compter

Il y a beaucoup d’art conceptuel lié à Dark Rey, assez pour suggérer que Lucasfilm avait initialement prévu que ce soit une histoire majeure battue dans Star Wars: The Rise of Skywalker. Il y a plusieurs scènes dans lesquelles Rey est montré aux côtés de Kylo Ren dans sa salle du trône, puis une dans laquelle Rey l’étouffe. Selon le livre, ce dessin a été réalisé “avant toute sorte d’aperçu du département artistique” de l’histoire principale du film, mais il suggère certainement que les concepteurs étaient fascinés par l’idée de Dark Rey. Plusieurs croquis la montrent portant une robe rouge sang ou une cape noire ample qui était “plutôt une entité sombre et fluide qui l’entourait”.

La torsion de Rey Skywalker peut avoir été planifiée tout au long

The Art of Star Wars: The Rise of Skywalker détaille une réunion du Lucasfilm Story Group en 2014, environ un an et demi avant la sortie en salle de Star Wars: The Force Awakens. Une citation attribuée à Pablo Hidalgo suggère que la torsion “Rey Skywalker” avait été prévue tout au long. “J’aime l’idée qu’elle va être notre Skywalker, mais ce n’est pas une Skywalker”, a-t-il observé. “Ensuite, pour nos besoins, ‘le Skywalker’ est vraiment une métaphore. Il ne doit pas nécessairement être quelque chose qui est directement lié au sang.”

En relation: Star Wars démystifie Rise Of Skywalker’s Plagueis / Palpatine Fan Theory

Cette citation particulière devrait probablement être traitée avec une certaine prudence. Lucasfilm semble extrêmement conscient des critiques selon lesquelles il n’avait pas assez bien planifié la trilogie de la suite; en conséquence, ils ont constamment tenté de prétendre que des rebondissements majeurs avaient été anticipés des années à l’avance. L’exemple classique est la résurrection de Palpatine, qui, selon la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, “faisait partie du modèle depuis longtemps”. Il est maintenant clair que J.J. Abrams, et il y a des spéculations, cela pourrait même être un ajout tardif.

Le rôle de Leia pourrait correspondre au plan d’origine

La production de la trilogie de la suite de Star Wars a été malheureusement interrompue par la mort tragique de Carrie Fisher, qui était censée être au cœur de Star Wars: Episode IX. La transcription de 2014 suggère que le Story Group a estimé que la trilogie de suite devrait répondre à la configuration de The Empire Strikes Back, dans laquelle Yoda a souligné “il y en a un autre”. Comme l’a expliqué Dave Filoni:

“Nous devons le changer pour que Leia soit l’Obi-Wan de toute cette trilogie. Je ne pense même pas que ça fait mal qu’elle ne soit pas principalement cette figure de mentor dans VII parce que, comme John [Knoll] avait dit, l’attente du public est ainsi sur Luke. Et quand cela s’avère faux, c’est bien plus puissant. C’est dangereux, car il en est ainsi pour les femmes de Star Wars. Quelque chose me dit que c’est vrai. “

Le Story Group croyait que Leia serait le meilleur mentor simplement parce qu’ils la considéraient comme le personnage le plus impressionnant de Star Wars. Elle a enduré plus que quiconque, et dans la suite, la trilogie devient également veuve, et pourtant elle continue toujours. Elle peut enseigner à Rey non seulement comment être un Jedi, mais aussi comment vivre.

En relation: Star Wars laisse entendre que la montée en puissance de la flotte de Skywalker de Palpatine échouerait toujours

Lando a en effet une fille

Le scénariste Chris Terrio confirme que Lando a bel et bien une fille. “Les premières personnes ciblées par le Premier Ordre étaient les chefs de l’ancienne rébellion”, note-t-il. “Ils sont allés chercher leurs enfants. Ils sont allés chercher la fille de Lando. Ils sont allés chercher Ben Solo, ce qui commence à avoir plus de sens quand on regarde le contexte plus large de leurs machinations – le plan à long terme.” On pense généralement que cette fille disparue était censée être Jannah, l’ancienne Stormtrooper du Premier Ordre qui a rejoint la Résistance à Kef Bir dans Star Wars: The Rise of Skywalker; malheureusement, des scènes clés ont été coupées, et même la romanisation ne va pas assez loin pour confirmer officiellement cette théorie.

L’Oracle aurait lié le film à Dark Vador

La quête de Kylo Ren vers Mustafar impliquait à l’origine une confrontation avec l’Oracle, une créature nommée par Dark Vador pour protéger son Wayfinder. Cela a été coupé lors de l’édition, mais le concept art donne un aperçu fascinant de l’effort consacré à la conception de l’Oracle. C’est en fait un canon maintenant de toute façon, car la romanisation de Rae Carson de Star Wars: The Rise of Skywalker incluait la scène coupée.

Kylo Ren trouve l’Oracle – et le Sith Wayfinder – dans Corvax Fen. Selon le concepteur de la coproduction Kevin Jenkins, cette plantation a été envisagée comme n’ayant été plantée que récemment. “Nous essayons de faire la paix avec pourquoi il y a de l’eau sur Mustafar, alors nous allons en faire un lac bouillonnant”, observe-t-il. “Et quand nous sommes dans la forêt, il y a des cendres, des arbres qui brûlent, et des choses comme ça. Il y a aussi des” colons coloniaux “là-bas maintenant. Les gens ont repris Mustafar. C’est pourquoi la forêt dans laquelle nous combattons n’a que des gaules. Ils ne sont là que depuis vingt ou trente ans, plutôt que depuis des centaines d’années que les grands arbres ont besoin de pousser. “

Le Faucon Millenium a peut-être exploré l’étoile de la mort

L’une des œuvres d’art conceptuelles les plus fascinantes montre le Millennium Falcon explorant l’épave de l’étoile de la mort sur Kef Bir. Les scènes de l’étoile de la mort ont été inspirées par des concept-arts produits pour Star Wars: The Force Awakens, lorsque Doug Chiang a peint des idées de ce qui aurait pu arriver à l’épave. Le concepteur de la coproduction Kevin Jenkins admet qu’il était préoccupé par le fait de revoir l’étoile de la mort. “Personnellement, j’étais très inquiet de retourner là-bas”, observe-t-il à la page 218. “Je me disais:” Oh mon Dieu, pas une autre étoile de la mort. “” Finalement, Lucasfilm a changé les choses en essayant de donner quelque chose une sensation de maison hantée.

En relation: Le roman de Star Wars explique correctement la montée de la dyade de force de Skywalker

Lucasfilm semble avoir rapidement décidé que Rey voyageait seule vers l’étoile de la mort dans un skiff, bien qu’ils aient traversé plusieurs conceptions différentes afin d’améliorer le caractère physique de la navigation sur le skiff. En tant que tel, on ne sait pas où le Falcon est entré; Peut-être que Poe et Finn l’ont réparée et ont tenté de s’envoler vers l’épave afin de donner secours à Rey. Alternativement, cela pourrait être juste une peinture cool qui n’a jamais fait son chemin dans un script.

Le costume de Rey a incorporé un signe de respect envers Leia

La conception des costumes de Rey incorpore un signe de tête respectueux envers Leia, en ce sens qu’elle est vêtue de blanc avec une capuche de style alderanien. Cela souligne la proximité du lien maître-apprenti entre Leia et Rey, renforçant le sentiment que Rey a appris beaucoup plus de Leia qu’elle n’a jamais fait de Luke. Leia, pour sa part, est décrite comme sentant que le destin de Rey était lié à celui de son fils. En tant que telle, elle savait que la meilleure façon d’influencer Ben Solo était de s’assurer que Rey était fort dans le côté léger de la Force.

Babu Frik était à l’origine la clé du MacGuffin du film – mais ce n’était pas un Sith Wayfinder

Lucasfilm a traversé d’innombrables conceptions différentes pour Babu Frik – à un moment donné, il était un être insectoïde – mais il était à l’origine beaucoup plus important pour l’intrigue. Le MacGuffin d’origine n’était pas du tout un Sith Wayfinder, mais plutôt un kill-switch qui désactiverait toutes les technologies impériales et du premier ordre. Il avait apparemment été construit sur plusieurs générations par une race extraterrestre jamais vue auparavant qui était implacablement opposée à l’Empire – et Babu Frik semble avoir été l’un d’entre eux. Comme les Wookiees, ces extraterrestres étaient vraisemblablement des esclaves qui avaient été enrôlés pour servir d’abord l’Empire, puis le Premier Ordre, dans ce cas en utilisant leurs compétences techniques pour aider à la maintenance de Star Destroyer.

Le casque de Kylo Ren aurait pu ressembler beaucoup plus à Darth Vader

Star Wars: The Rise of Skywalker a vu Kylo Ren réparer son masque, apparemment un symbole de sa maîtrise supposée des Chevaliers de Ren. Les artistes conceptuels sont passés par de nombreuses versions différentes du casque réparé, avec plusieurs modèles ressemblant de manière frappante à Dark Vador. L’artiste en chef du concept de costumes, Glyn Dillon, s’était récemment rendu à Paris, où il avait vu des kintsugi japonais (l’art de réparer des poteries cassées avec des coutures de laque métallique), et cela a éclairé le look final.

En relation: Star Wars: Rise Of Skywalker Novel suggère à Disney de savoir qu’ils se sont trompés

Le BB-8 aurait pu être agrandi comme un char

L’une des œuvres d’art conceptuelles les plus étranges, qui n’a pas dépassé le stade de la conception, imagine le BB-8 à l’échelle comme un réservoir. C’est une idée intéressante, nettement différente des marcheurs impériaux traditionnels, et le roller-ball signifie qu’il n’y a aucune des faiblesses traditionnelles d’un AT-AT. En même temps, cependant, ce n’est probablement pas terriblement pratique sur la plupart des terrains. En tout cas, la Résistance était censée être plutôt une unité de chiffons qui avait du mal à s’en sortir, ce qui signifie qu’elle ne devrait vraiment pas avoir accès à de nouveaux chars.

Kylo Ren a affronté les loups de l’espace sur un coruscant désert

Une première ébauche du scénario de Terrio et Abrams a vu Kylo Ren se diriger vers Coruscant, l’ancienne capitale galactique, et affronter des loups spatiaux monstrueux. Ils ont imaginé Coruscant comme déserté après la chute de l’Empire, bien que The Art of Star Wars: The Rise of Skywalker ne précise pas pourquoi. La planète-ville n’est désormais habitée que par une race de loups spatiaux féroces, et Kylo Ren a été forcé de se frayer un chemin à travers un groupe d’entre eux. Cela ressemble à l’ancêtre spirituel de la bataille de Mustafar de Kylo Ren dans la dernière coupe théâtrale, le chef suprême du Premier Ordre se révélant une force meurtrière au combat. Il se rendrait ensuite aux niveaux inférieurs du temple Jedi abandonné.

Plus: JJ Abrams décrit la montée de Skywalker comme George Lucas l’a fait La menace fantôme

Star Wars: Comment le sabre laser de Rey est différent des autres Jedi (en plus d’être jaune)

A propos de l’auteur

Tom Bacon est l’un des scénaristes de ., et il est franchement amusé que son enfance soit de retour – et cette fois, c’est cool. Tom se concentre généralement sur les différentes franchises de super-héros, ainsi que sur Star Wars, Doctor Who et Star Trek; il est aussi un lecteur avide de bandes dessinées. Au fil des ans, Tom a établi une relation solide avec certains aspects des diverses communautés de fans et est modérateur de certains des plus grands groupes MCU et X-Men de Facebook. Auparavant, il a écrit des nouvelles et des articles sur le divertissement pour Movie Pilot.

Diplômé de l’Université Edge Hill au Royaume-Uni, Tom est toujours fortement lié à son alma mater; en fait, pendant son temps libre, il y est aumônier volontaire. Il est fortement impliqué dans son église locale, et quiconque le vérifie sur Twitter apprendra rapidement qu’il s’intéresse également à la politique britannique.

En savoir plus sur Thomas Bacon