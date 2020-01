Le plus grand rival de Flash vient de recevoir une mise à niveau MAJEURE | .

Avertissement: SPOILERS for The Flash # 85

Avec Le Flash # 85 apportant l’avant-dernier numéro du scénario “Rogues Reign”, Barry Allen et le reste de la famille Flash unissent leurs forces avec les Rogues sous tension pour affronter leur ennemi commun: le capitaine Cold.

Après avoir accepté la mise à niveau sombre d’Apex-Lex Luthor (comme tant d’autres dans l’année du méchant), Snart s’est promu de Captain Cold à King Cold, a sorti The Flash et a repris Central City, le remodelant à son image à l’aide de Mirror Master dimensionnelle technologie miroir. Au fil de l’histoire, l’écrivain Joshua Williamson a décrit Snart comme un homme déterminé à se venger de quiconque oserait blesser ou briser sa famille. Et cette menace atteint de nouveaux sommets dans le cliffhanger de ce problème, lorsque l’étendue des nouveaux pouvoirs froids de Snart est finalement révélée.

Lorsque l’année du méchant a commencé, Leonard Snart, le chef des Rogues et garde du corps de Lex Luthor a été approché par Apex-Lex et a offert les pouvoirs nécessaires pour battre The Flash. Snart a accepté volontiers l’offre, tant que les autres Rogues ont également reçu le même boost de puissance. Avec ces pouvoirs, battre leurs ennemis de longue date de Flash était un défi facile. Mais lorsque la sœur de Snart, Golden Glider, a révélé que Barry Allen n’était pas réellement tué, seulement pris au piège, elle a fait sa propre demande: aider les autres Rogues à convaincre Cold qu’il est allé trop loin.

Après que Golden Glider ait aidé Barry à s’échapper, les deux hommes rencontrent Kid Flash et Avery Ho, récupérant les éclats de la technologie dimensionnelle de Mirror Master pour restaurer Central City. Les Flashs apprennent également que Golden Glider n’est pas le seul Rogue à penser que Cold est allé trop loin. Le groupe s’approche de Weather Wizard et Heat Wave, qui conviennent tous deux que leurs nouveaux pouvoirs sont venus avec un coût trop lourd – et que King Cold doit être arrêté.

Leur mission de collecter l’éclat de Mirror Mirror échoue lorsqu’ils sont confrontés au supervillain, conscient de leur trahison et de leur plan de se révolter contre le roi Cold. Mirror Master les transporte jusqu’à la forteresse du roi Cold, où Snart et son armée affrontent les Flashs et les autres voleurs. Golden Glider fait appel à son frère, avouant que c’est elle qui a brisé le miroir et libéré Flash … par amour pour son frère, reconnaissant qu’il était allé trop loin. La réponse de Snart est excessive, libérant son nouveau pouvoir et gelant tout le monde sauf Flash. Prétendant que The Flash lui a pris sa famille, il se prépare pour le deuxième tour de leur slugfest d’homme à homme (dont le premier a eu lieu dans Flash # 38). Dans la dernière page, révélant comment Apex-Lex a changé son pouvoir pour toujours.

À première vue, il semble que les nouveaux pouvoirs de King Cold soient une version amplifiée des pouvoirs de cryocinèse qu’il possédait pendant un certain temps lors du redémarrage du New 52, ​​après que le Dr Darwin Elias ait utilisé un appareil d’enregistrement du génome pour fusionner l’ADN des Rogues avec leur armes spécifiques. Cette hypothèse aurait un sens car Golden Glider, qui est enveloppé de bandages capables d’aider les Flashs à annuler la Speed ​​Force, mentionne cet événement lorsqu’elle aide Barry à remasteriser la Speed ​​Force avant d’affronter King Cold.

Williamson, qui écrit The Flash depuis la relance de Rebirth en 2016, continue de creuser profondément dans les faits et l’histoire de Flash pour faire de Barry Allen un personnage plus complet et étoffé. Williamson tisse également de manière experte et transparente ce scénario dans l’histoire générale de l’année du méchant tout en fournissant un autre épisode passionnant de The Flash.

L’histoire de “Rogues Reign” se terminera dans Le Flash # 86 arrivée le 15 janvier 2020

