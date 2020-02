Le plus gros problème avec les X-Men, c’est qu’ils veulent les manger

Il y a un culte qui aime les X-Men, mais ce n’est pas ce qu’il semble et ils veulent vraiment tous les manger.

Attention SPOILERS de Wolverine numéro 1 par Benjamin Percy, Adam Kubert, Frank Martin, Viktor Bogdanovic, Matthew Wilson, Cory Petit et Tom Muller. Il Bande dessinée Marvel déclare rapidement que le Commande X C’est un culte qui, contrairement à certains groupes religieux antérieurs, ne déteste pas les mutants, mais les idolâtre. Mais ils veulent aussi consommer le sang de X Men et les manger pour acquérir leur pouvoir.

Wolverine Il dit toujours qu’il est le meilleur dans ce qu’il fait, mais est-il le plus savoureux? L’Ordre de X essayé de le découvrir, en utilisant un médicament dérivé de fleurs de krakoa, cela les a transformés en une sorte de vampires qui ont besoin de mutants pour les consommer.

Wolverine et X-Force ils découvrent cette leçon de la manière la plus difficile lorsqu’ils sont transportés par Passerelle au milieu du sermon culte. Au début, excité de trouver de si adorables fans, Quentin Quire (Kid Omega) s’approche de la foule qui l’a acclamé. Mais quand la flatterie a commencé à devenir violente, Quentin a peur assez rapidement.

Le pollen consommé par les cultistes est un problème de drogue croissant, car il est très présent sur le marché noir. En outre, certaines des plus grandes agences gouvernementales enquêtent sur la X Men Ils sont impliqués. Le désir des cartels de la drogue d’avoir les médicaments de Krakoa entre les mains était déjà un point de complot dans Nouveaux mutants, tandis que la récolte de Krakoa pour les nouvelles technologies a été l’objectif de plus d’un méchant depuis que les mutants ont fondé leur nouvelle nation là-bas.

Les vampires veulent le sang de Wolverine.

Parmi tous les X Men, les vampires ont remarqué Wolverine parce que leur facteur de guérison peut leur donner plus de pouvoir. dans cette Bande dessinée Marvel nous avons pu vérifier avec son sang et grâce à cela son chef, le Dracula maléfique Vous pouvez marcher au soleil. Cela ouvre de nombreuses possibilités à la nation vampire.

