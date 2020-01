Le plus gros problème du film de 1917 est ses deux personnages principaux

Tandis que 1917 se distingue comme l’un des principaux prétendants aux Oscars, totalisant dix nominations, y compris Meilleur film, le film a un défaut majeur avec ses protagonistes qui empêche le film d’être aussi convaincant qu’il pourrait l’être. Réalisé par Sam Mendes, le plus gros problème de 1917 est la conception de base des deux personnages principaux, qui fournit très peu de trame de fond et rend plus difficile pour le public de s’identifier aux personnages sur le plan émotionnel.

Les deux personnages principaux de 1917, le caporal suppléant William Schofield et le caporal suppléant Tom Blake (George MacKay et Dean-Charles Chapman, respectivement) correspondent à la conception d’un «Everyman», des gens ordinaires qui sont dépourvus de caractéristiques individuelles afin que le public puisse mieux s’identifier à eux. Étant donné que la conception simpliste du personnage est originaire des pièces de moralité médiévales, il était tout à fait un pari d’adapter la technique littéraire archaïque à l’écran lorsque le public auquel il était destiné vivait dans une culture individualiste moderne. En excluant toute sorte d’exposition sur Schofield et Blake en 1917, le design de personnage de tout le monde fait le contraire de ce qu’il a l’intention de faire et éloigne le public des deux principaux protagonistes.

Tout au long du début de 1917, le public reçoit peu ou pas d’informations sur Schofield et Blake. L’exposition vitale sur William Schofield n’est révélée qu’à la fin du film, quand il regarde une photo de sa femme et de ses deux filles après avoir terminé la mission. Tom Blake a encore moins de trame de fond, pour qui il est vaguement mentionné qu’il a un frère aîné dans le deuxième bataillon du Devonshire Regiment qui est sur le point d’être pris en embuscade par l’armée allemande. En faisant des personnages essentiellement des ardoises vierges, le cœur de 1917 semble manquer car les deux personnages principaux sont réduits à l’arc de base d’un soldat qui vit et respire pour la seule mission.

Ce concept est plus répandu en 1917 à travers le personnage de William Schofield, qui finit par devenir le personnage principal après la mort inattendue de Tom Blake. Alors que Schofield a quelque chose à se battre, l’arc de l’histoire de 1917 a motivé Schofield non pas par l’idée de retourner dans sa famille, mais par la justice de sauver 1600 personnes d’une mort imminente, optant davantage pour la glorification d’un soldat contre le voyage personnel. d’un individu. Si une trame de fond supplémentaire sur les deux personnages principaux avait été partagée dans les scènes d’ouverture de 1917, le film aurait obtenu la résonance émotionnelle dont il avait besoin pour se connecter avec le public, en particulier dans la scène impliquant la mort de Blake. Lorsque Blake est poignardé par un pilote allemand, le public est stupéfait non pas tant par la soudaineté de sa mort, mais par le vide de la scène et la facilité avec laquelle l’histoire se déroule sans lui.

Malgré ses défauts, la conception du personnage de tout homme de 1917 aurait pu être un moyen de rendre le film plus pertinent sur le plan historique en tant que film de la Première Guerre mondiale. Du début à la fin, l’objectif principal de 1917 est la mission à accomplir: atteindre le colonel Mackenzie (Benedict Cumberbatch) dans le deuxième bataillon et l’avertir de ne pas exécuter l’attaque prévue contre l’armée allemande, qui pourrait mettre en danger la vie de 1600 Anglais. Avec la mission comme moteur du film, l’histoire de 1917 transmet le même nationalisme qui prévalait pendant la Première Guerre mondiale, selon lequel la mission pour votre pays est au-delà de vos besoins personnels. Dans les premières scènes de 1917, Schofield mentionne que Blake aurait pu choisir n’importe qui pour l’accompagner dans cette mission et il se demande pourquoi il l’a choisi. Avec Schofield prenant le rôle de personnage principal à mi-chemin du film, cette déclaration implique en outre que, même si la mission doit être terminée, peu importe qui le fait tant qu’elle est accomplie avec succès.

Alors que 1917 est clairement un film immersif et convaincant, de sa cinématographie visuellement esthétique à son tour de caméra à un coup, son plus gros défaut peut en fait être le seul inconvénient du film qui pourrait coûter au film sa victoire aux Oscars du meilleur film. Étant donné que Schofield et Blake n’avaient pas l’individualité trouvée dans les personnages entièrement formés, leur conception simpliste des personnages de tout le monde a volé à 1917 la résonance émotionnelle nécessaire pour élever le film d’une épopée de guerre palpitante à Best Picture.

