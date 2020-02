Le plus puissant Ghost Rider de Marvel trouve un moyen de mourir

L’impensable est venu à Marvel, il existe un moyen de mettre fin au Cosmic Ghost Rider.

Attention SPOILERS of the Marvel Revenge of the Cosmic Ghost Rider comic number 3 Dennis Hopeless, Scott Hepburn et Antonio Fabela.

Punisher Elle n’a jamais été contre l’idée de sauver des vies, elle n’a jamais été son objectif principal dans la lutte contre le crime. Au lieu de cela, il s’est consacré davantage à alimenter sa propre fureur et sa rage meurtrière. Par conséquent, il ne devrait pas être surprenant qu’il ait eu ce regard lorsqu’il est devenu le Cosmic Ghost Rider. Mais quand Château de Frank Récupérez votre humanité, elle est peut-être arrivée au pire moment possible.

Il Roi cosmique jeté sur Cammi Dans un trou noir. Cela a conduit à Cavalier fantôme pour combattre le despote intergalactique, quels que soient les dommages causés à l’univers qui l’entoure. Depuis que le crash sur une planète a anéanti des millions de vies extraterrestres innocentes.

Le roi cosmique tente de briser l’esprit de Frank en soulignant à quel point il est mauvais de protéger des vies et comment il détruit tout ce qu’il essaie de sauver.

Mais ce n’est pas une surprise pour Punisher, qui a fait face à cette réalité pour ce qui est pour lui une éternité authentique. Cavalier fantôme il explique à Roi cosmique son temps en première ligne de la guerre du Vietnam et comment il a combattu le crime sur Terre. Aucune de ces guerres ne lui a donné la chance de sauver des vies, juste pour vaincre sa fureur.

Toutes les tentatives du roi cosmique pour briser l’esprit de Frank échouent, et finalement Cavalier fantôme déchaîne ce qui semble être le regard de pénitence sur lui. Battez donc le méchant, en utilisant son pouvoir écrasant pour l’écraser. Mais c’est à ce moment que le Cosmic King utilise son AS sous sa manche: l’âme qui a emmené Méphisto.

C’est l’âme de Frank Castle et le roi cosmique le propose Cavalier fantôme en échange de lui avoir sauvé la vie. Frank accepte l’accord instantanément, et avec lui, ses pouvoirs semblent disparaître autour de lui. Cela signifie que Frank a rendu son humanité, au pire moment possible. Il Roi cosmique Maintenant, il peut attaquer Frank et il n’a aucun pouvoir ni immortalité pour l’arrêter, même si Frank ne semble pas s’intéresser à ce qui va se passer, même si cela signifie qu’il peut enfin mourir.

Sans le pouvoir de Cavalier fantôme, maintenant le Roi Cosmique n’aura plus de rival dans le Univers Marvel. Cela en fait la plus grande menace.

