Le PNJ de Red Dead Redemption 2 est devenu un héros violent sans raison

Red Dead Redemption 2 Le protagoniste Arthur Morgan se retrouve souvent à sauver les civils PNJ du Far West de diverses figures de mauvaise intention, et il semble maintenant que l’un d’eux ait rendu la pareille de la manière la plus bizarre. Cela a été rapporté hier, alors qu’un utilisateur de Reddit a posté un clip d’une brève confrontation avec un PNJ hostile, seulement pour qu’un autre de façon inexplicable vienne de nulle part et tue l’agresseur potentiel dans le sang froid induit par des pépins.

Comme de nombreux titres du monde ouvert de Rockstar Games, le paysage de Red Dead Redemption 2 de 2018 est vaste et regorge de personnages PNJ qui vivent leur vie sous mandat de l’IA, que ce soit en tant que personnes décentes qui cherchent simplement à passer dans le décor sauvage de 1899 Des criminels américains du Sud ou endurcis qui cherchent à se mesurer au protagoniste central du jeu. En tant que membre du gang de Van der Linde, Arthur Morgan, les joueurs peuvent choisir d’aider ou de nuire à ces robots, et Red Dead Redemption 2 fournit même des événements aléatoires et des rencontres de boss qu’Arthur peut rencontrer au cours de ses voyages – et il ne semble pas que tout cela ait été conçu par les développeurs.

Un article sur Kotaku décrit l’histoire de l’utilisateur de Reddit DMarlow310, qui jouait à Red Dead Redemption 2 lorsqu’un PNJ s’approcha de lui à la recherche d’un combat de poing à la sortie d’un bâtiment. Soudain, un deuxième PNJ s’est approché du premier, l’a frappé à l’arrière de la tête et s’est tranché la gorge avant de marcher sur son joyeux chemin, alors que les PNJ autour de lui paniquaient devant le meurtre dont ils venaient de témoigner. Depuis que DMarlow310 a mis en ligne pour la première fois son clip de l’incident, beaucoup ont spéculé sur ce qui a causé le problème qui a poussé le civil apparemment passif à prendre en main la loi déjà lâche du Old West, la réponse la plus probable étant que depuis DMarlow310 ni a commencé le combat initial ni riposté, le jeu l’a enregistré comme un assaut et un PNJ civil est intervenu pour aider le joueur. Cependant, cela n’explique toujours pas pourquoi c’était ce PNJ particulier hors de la foule de spectateurs beaucoup plus proches ni de la force meurtrière qu’il a utilisée.

Dans un jeu aussi grand et complexe que Red Dead Redemption 2, des problèmes et des bugs sont certains, que ce soit des tricheurs que les joueurs de RDR2 ont exploités pour de l’argent infini ou des événements étranges partagés sur des forums. Des champs de chevaux morts sont apparus de nulle part, les PNJ ont décollé en glissant sauvagement dans la boue, et les pirates ont même inséré des squelettes à deux têtes pour attaquer les joueurs dans le mode en ligne du jeu. La plupart de ceux-ci peuvent être expliqués par un fragment de code mal placé ou le moteur physique ne parvient pas à enregistrer un mur, mais la rencontre de DMarlow310 reste une énigme.

Pourtant, il est en effet amusant de voir un tel événement aléatoire dans Red Dead Redemption 2, et l’acte de violence apparemment hors du bleu commis par le PNJ dans le clip de DMarlow310 correspond bien au cadre occidental sauvage de 1899 dans lequel la série se déroule. l’explication technique de l’attaque n’est toujours pas confirmée, peut-être que les fans pourraient concevoir un contexte dans l’univers pour la scène – comme peut-être que le PNJ attaquant a été lésé par sa cible dans le passé, ou il est une sorte de justicier qui a vu Arthur en difficulté et cherché à aider. Quelle que soit la raison, des choses étranges continuent de se produire dans le monde de Red Dead Redemption 2, qui reste l’un des jeux sandbox les plus grands et les plus appréciés de la mémoire récente.

