Le pouvoir secret moins connu de Deadpool est l’un de ses plus forts

Parmi les nombreux super-héros Marvel, Dead Pool est considéré comme l’un des plus puissants grâce à un facteur de guérison qui le rend pratiquement invulnérable. Coupez-lui la tête et Deadpool peut toujours vivre. Cependant, l’un de ses pouvoirs moins connus le rend pratiquement invulnérable à la lecture de son esprit.

Le Merc with a Mouth a été créé par Fabian Nicieza et Rob Liefeld a fait ses débuts dans New Mutants # 98. Comme Wolverine, Deadpool gagne ses pouvoirs après avoir été expérimenté dans le cadre du programme Weapon X. Le mercenaire a finalement évolué pour devenir le personnage drôle, qui brise le quatrième mur, qui a été popularisé en grande partie grâce aux films Deadpool. Son jeu de puissance a subi des changements mineurs au fil du temps, mais une chose que Wade Wilson est imperméable aux télépathes.

L’esprit de Deadpool ne fonctionne pas comme les autres héros de Marvel car il est divisé en fragments. Par exemple, dans Cable and Deadpool # 8 de Nicieza et Patrick Zircher, Deadpool se retrouve au Xavier Institute for Higher Learning alors qu’il travaille aux côtés des X-Men pour mettre un terme à Cable. Alors que Cyclope établit son plan, Deadpool se demande de manière inappropriée “où est le poussin télépathique?” alias Emma Frost – qui empêche actuellement Cable de se connecter par télépathie à la conversation. Deadpool carillonne en ce sens qu’il ne peut pas faire lire son esprit par Cable, grâce aux expériences Weapon X qui l’ont transformé en super-héros. Deadpool le décrit comme “une structure cellulaire en perpétuel flux … explique tout ce que Robin-Williams-On-Crack a commencé.” Frost confirme que l’esprit de Deadpool ne peut pas être lu.

Que se passe-t-il lorsque quelqu’un essaie de lire l’esprit de Deadpool? Dans l’histoire non canon, Deadpool Kills The Marvel Universe de Cullen Bunn et Dalibor Talajic, Charles Xavier tente de fermer l’esprit de Wade afin de l’empêcher de tuer son équipe X-Men. Lorsqu’il décide finalement de pénétrer dans l’esprit de Deadpool, il devient instantanément mort cérébral en voyant la réalité de Deadpool. Xavier n’était pas prêt à voir le vrai chaos dans l’esprit de Deadpool et a été immédiatement rendu le cerveau mort à cause de cela. Deadpool déplore que la mort instantanée de Xavier soit “boiteuse!” et espère que le reste de ses X-Men mènera un combat plus divertissant – parce que, bien sûr, il le fait.

La morale de l’histoire est, n’essayez pas de lire l’esprit de Deadpool. Son cerveau fragmenté fait qu’il semble impossible de le lire sans conséquences désastreuses pour quiconque essaie de s’immiscer dans ses pensées qui brisent le quatrième mur. Afin d’obtenir Deadpool’s secrets, les télépathes devront trouver un autre chemin dans sa psyché. Sinon, ils en paieront le prix.

