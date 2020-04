Le premier ennemi de Spider-Man était en fait un héros tragique | .

À ce jour, tous ceux qui ont suivi Homme araignée dans les bandes dessinées et les films connaît son histoire d’origine. Beaucoup de chances se souviennent que lorsque Peter Parker a obtenu ses pouvoirs d’araignée pour la première fois, il les a utilisés dans un match de lutte contre le lutteur “Crusher” Hogan (ou Bonesaw McGraw dans la trilogie Sam Raimi Spider-Man). Spidey a facilement gagné le match et n’a pas pris la peine de penser à l’homme qu’il a battu sur le ring.

À l’insu de Peter, cependant, l’homme qu’il a vaincu était bien plus que l’écharde arrogante qu’il était apparue. Bien que son histoire ne soit pas racontée pendant de nombreuses années, des histoires de bandes dessinées plus tard ont révélé que l’homme connu sous le nom de “Crusher” Hogan n’était pas du tout un méchant – juste un héros méconnu essayant de protéger les gens et le sport qu’il aimait.

Lorsque les lecteurs voient pour la première fois «Crusher» Hogan dans Amazing Fantasy # 15, il semble être un lutteur «méchant» stéréotypé offrant une centaine de dollars à quiconque peut durer plus de trois minutes avec lui. Avec sa construction massive, sa tête chauve et ses propos durs, «Crusher» ressemble et ressemble certainement à un voyou. Peter a probablement même pensé qu’il était un tyran comme Flash Thompson, ce qui explique probablement pourquoi il prend autant de plaisir à faire de Crusher un imbécile. Avant que Crusher ne puisse même mettre la main sur le jeune Spider-Man, Peter saute au-dessus de sa tête, le soulève d’un bras et le porte au-dessus de l’anneau de lutte jusqu’à ce que Crusher se rend. Peter empoche un peu d’argent pour avoir éliminé un méchant – ne soupçonnant jamais la vérité derrière le match.

En fait, des bandes dessinées ultérieures révèlent que «Crusher» Hogan est bien plus que l’intimidateur obscur qu’il semble être. Dans l’histoire de Tangled Web de The Spider-Man «The Last Shoot», les lecteurs apprennent que Crusher était autrefois le meilleur lutteur du championnat de son patron. Contrairement à d’autres lutteurs qui s’appuient sur des gadgets et des discours durs, Crusher était un combattant véritablement qualifié (connu sous le nom de «tireur») qui connaissait toutes les prises, les verrous et les points de pression pour gagner pratiquement n’importe quel match. Ses compétences lui valent l’attention d’une entreprise plus riche qui lui a proposé de s’inscrire.

Crusher refuse cependant, par loyauté envers son patron et ses camarades lutteurs. Cependant, lorsque ses matchs d’exhibition ne parviennent pas à attirer des foules, Crusher propose un gadget unique. En faisant semblant de manquer de respect aux fans et en agissant comme un tyran arrogant, Crusher fait intentionnellement que son public le déteste. Il offre ensuite une énorme récompense en espèces (cent dollars dans l’histoire originale de Amazing Fantasy, dix mille dollars dans «The Last Shoot») à quiconque peut le battre sur le ring.

Le stratagème fonctionne et le patron à court d’argent de Crusher obtient même un prêt du patron du crime, Hammerhead, pour réserver Crusher dans des lieux plus grands afin d’attirer plus de gens. Grâce à la compétence de Crusher, il bat la plupart de ses adversaires, mais comprend qu’il se prépare intentionnellement à une grosse chute – car l’homme qui le fait inévitablement abattre mettra fin à sa carrière. Comme les lecteurs le savent, cet homme a fini par être Spider-Man – qui a involontairement aidé et blessé Crusher d’une manière que Peter Parker ne saurait jamais. “The Last Shoot” a été co-écrit par Scott Levy, un lutteur professionnel qui a combattu sous le nom de ring “Raven”. Énorme bande dessinée et fan de Spider-Man, Levy remet également en question les stéréotypes sur les lutteurs, car il aurait un QI de 143 et serait membre de Mensa International.

Une histoire de The Amazing Spider-Man # 271, “Qu’est-il arrivé à Crusher Hogan?” – publié avant “The Last Shoot” mais survenant après la défaite de Crusher par Spider-Man – remplit les blancs de la vie ultérieure de Hogan. Dans cette histoire, les lecteurs découvrent qu’après avoir été battu par Spider-Man, Hogan devient un ex-lutteur échoué qui ne pouvait trouver un emploi que comme concierge dans une salle de boxe. Contrairement à son apparence antérieure, Hogan est devenu timide et déprimé.

Cependant, Hogan n’a aucune rancune contre Spider-Man et vient même à voir le robot d’exploration comme son héros personnel. Incapable de gagner le respect des autres boxeurs, Hogan commence à inventer des histoires sur sa relation avec Spidey – affirmant qu’il a aidé à former Spider-Man, construit ses tireurs Web et conçu son premier costume. Alors que la plupart des autres boxeurs traitent Hogan comme une blague, l’un des meilleurs boxeurs, Bobby Chance, devient l’ami de Hogan.

Hogan obtient un coup de rachat quand il entend les propriétaires du gymnase menacer de paralyser Bobby pour ne pas renouveler son contrat avec eux. Avertissement Bobby, Hogan aide le jeune combattant à battre des voyous quand ils l’attaquent. Ils sont rejoints par Spider-Man qui reconnaît Hogan. Lorsque Bobby raconte l’histoire que Crusher a racontée sur sa «relation» avec Spider-Man, Spidey – sentant qu’il le doit au lutteur – soutient l’histoire. Crusher finit par gagner le respect des autres boxeurs pour avoir aidé Bobby, et est finalement reconnu comme un héros.

Bien que ses apparitions dans les bandes dessinées soient rares, “Crusher” Hogan reste une partie importante de l’origine de Spider-Man et – comme le montre sa trame de fond – un personnage intrigant à part entière. Encore mieux, il a déjà été établi comme existant dans l’univers cinématographique Marvel – et ayant un lien avec les films classiques de Sam Raimi Spider-Man! Dans Spider-Man: loin de chez soi, les téléspectateurs aux yeux vifs peuvent voir une affiche de lutte à côté de l’ami de Tony Stark, «Happy» Hogan, annonçant un combat entre «Crusher» Hogan et «Bonesaw McGraw». Non seulement cela fait entrer Crusher Hogan dans le MCU, mais il établit également qu’il a combattu le lutteur qui a affronté Spider-Man de Tobey Maguire dans le film original Spider-Man. Joué par le regretté Randy Savage, “Bonesaw” a fait une apparition courte mais mémorable alors que le lutteur Peter Parker s’affrontait dans un match en cage.

Cela pourrait-il signifier que nous pourrions voir Crusher Hogan faire une apparition réelle dans le MCU? Bien que cela semble peu probable, ce n’est pas non plus impossible. Le public n’a pas encore vu l’origine de Spider-Man de Tom Holland, il est donc possible qu’il ait combattu “Crusher” Hogan à ses débuts. De plus, étant donné que Hogan “Happy” et Hogan “Crusher” partagent le même nom de famille et des antécédents similaires (Happy Hogan était autrefois un boxeur), il est en fait possible que le MCU réécrive une partie de la trame de fond de “Crusher” et le relie à ” Content.”

Quoi qu’il en soit, pour un personnage apparemment mineur, «Crusher» Hogan a reçu une trame de fond très riche qui ajoute une profondeur considérable à un personnage qui aurait pu être réduit à un stéréotype. Marvel s’efforce de donner à beaucoup de ses personnages une plus grande dimension, et il est bon de savoir que l’un des Homme araignéeLes premiers adversaires de l’un étaient plus qu’un «méchant» unidimensionnel.

