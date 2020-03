Le premier grand événement de Warcraft 3 a probablement été ruiné par des problèmes de déconnexion

Warcraft 3: reforgé vient de tenir son premier tournoi majeur et était prévisible en proie à des déconnexions qui pourraient coûter une place à un joueur en demi-finale. Warcraft 3 initialement sorti en 2002, a été considéré comme l’un des meilleurs jeux RTS de tous les temps. Les problèmes présents dans la version Reforged du jeu ont terni cette réputation.

Warcraft 3: Reforged est en proie à des problèmes depuis son ouverture en version bêta. Juste après le lancement de la version bêta, les fans ont commencé à donner des critiques horribles à Reforged. Les fans ont été bouleversés par les graphiques vieillis, une multitude de problèmes, les pannes de serveur et le fait que les fonctionnalités classiques manquaient dans le remaster. En février, Warcraft 3: Reforged avait la note utilisateur la plus basse de tous les temps sur Metacritic. Pour aggraver les choses, Blizzard n’a pas réussi à admettre à quel point son travail avec le jeu était mauvais. Les excuses à mi-chemin que la société a données n’ont fait que mettre les fans en colère. En fin de compte, dans l’état dans lequel se trouve Warcraft 3, il est étonnant que le jeu fonctionne même du tout.

C’est pourquoi il n’était pas surprenant que Kotaku rapporte que le premier tournoi majeur de Warcraft 3: Reforged a connu des déconnexions de jeu. Ces déconnexions ont entraîné le redémarrage de plusieurs matchs et les problèmes ont continué à s’aggraver au cours du tournoi. Pendant les quarts de finale, le meilleur joueur de Warcraft, Jang “Moon” Jae-ho, a affronté le joueur suédois Marcus “ThorZain” Eklöf. Les deux joueurs étaient 1-1 sur un meilleur de trois, et il semblait que ThorZain gagnerait le tout lorsque le jeu se déconnecterait soudainement.

Avec cette déconnexion, Blizzard a décidé de faire démarrer les deux un autre match. Une fois de plus, ThorZain a pris un avantage et a réduit lentement mais sûrement les défenses de Moon. Le jeu s’est à nouveau déconnecté et les deux ont été obligés de recommencer. Cette fois-ci, il semblait que Moon avait appris la tactique de ThorZain et avait rapidement pris l’avantage lui-même. Cela a fait perdre à ThorZain sa chance de continuer en demi-finale.

En raison du produit défectueux de Blizzard, ThorZain a perdu l’opportunité de continuer à rivaliser. Non seulement cela, mais il a presque battu le meilleur joueur de Warcraft 3 au monde deux fois. Les joueurs professionnels ne devraient pas avoir à souffrir car les problèmes d’un jeu n’ont pas été résolus comme ils auraient dû l’être. L’avantage est que les joueurs qui n’aimaient pas Warcraft 3 peuvent désormais se faire rembourser leur argent. C’est peut-être la meilleure option possible à moins que Blizzard ne révise complètement Warcraft 3 Reforged.

Warcraft 3: reforgé peut être joué sur PC.

