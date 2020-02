Le premier Hulk de Marvel combat Bruce Banner à mort

Le temps de Bruce Banner Hulk l’a vu affronter un certain nombre de méchants redoutables. Cependant, son combat actuel avec Xemnu le Titan vivant s’est avéré plus difficile qu’il ne l’aurait probablement jamais imaginé. Le combat Hulk contre Hulk ne se termine pas de sitôt et est sur le point de devenir encore plus explosif.

Xemnu a été le premier personnage de Marvel à être connu sous le nom de Hulk dans la bande dessinée Journey Into Mystery des années 1960. Bien que sa première apparition soit antérieure à la version emblématique de Bruce Hulk de Hulk que la plupart des gens connaissent, Xemnu n’est pas devenu un pilier ni n’a gardé le nom, à la place, apparaissant avec parcimonie dans Marvel Comics au fil du temps. Cependant, Xemnu est revenu dans Immortal Hulk et malgré sa popularité auprès du public en tant que monstre le plus adorable d’une émission de télévision pour enfants, Xemnu n’est pas aussi mignon et câlin qu’il n’y paraît.

Dans une nouvelle couverture de variante pour Al Ewing et Immortal Hulk # 33 de Joe Bennett par Steve Skroce et Dave Stewart, Xemnu et l’Immortal Hulk continuent de causer des destructions massives alors qu’ils échangent des coups. L’image montre à quel point Xemnu est grand. Donc, alors qu’il essaie de manipuler le grand public pour croire qu’il est un monstre inoffensif qui est gravement blessé par le Green Goliath qui fait rage, il semble qu’il ne met pas tout son effort pour abattre Hulk avec force. C’est une tactique de manipulation pour dépeindre Hulk comme le méchant. Cependant, la manipulation de Xemnu est dangereuse. Alors que le PDG de Roxxon, Dario Agger, a amené l’étranger pour combattre Hulk, il ne serait pas surprenant de voir Xemnu se retourner contre tout le monde dans sa quête de contrôle. Quelque chose ne va pas.

Avec le grand public déjà contre lui et Xemnu emballant un coup de poing surprenant (pour accompagner ses pouvoirs de manipulation), abattre l’extraterrestre géant à l’apparence de Yeti blanc ne sera pas facile pour Bruce Banner. La bataille des deux va être lourde contre lourde alors que Hulk a finalement trouvé un adversaire digne. D’une certaine manière, c’est le calme avant la tempête que la destruction et le chaos causés par Hulk contre Hulk n’est qu’un précurseur pour les choses à venir.

