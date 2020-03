Le premier look du redémarrage du club Baby-Sitters de Netflix révèle de nouvelles babysitters

Netflix a dévoilé le premier aperçu de leur prochain Le Club Baby-Sitters spectacle, basé sur la série de livres populaires par Ann M. Martin. Il y a plus de 130 livres dans la série originale, publiée par Scholastic entre 1986 et 2000. L’histoire suit cinq meilleurs amis de Stoneybrook, Connecticut, qui décident de créer leur propre service de garde d’enfants pour la ville. Martin a écrit les 35 premiers livres, tandis que les autres ont été écrits par des fantômes ou écrits par Peter Lerangis.

Dans la nouvelle version, l’actrice Sophie Grace joue Kristy Thomas, Malia Baker joue Mary-Anne Spier, Momona Tamada (To All the Boys: PS I Still Love You) est Claudia Kishi, Shay Rudolph (Lethal Weapon) joue Stacey McGill et Xochitl Gomez complète le casting en tant que Dawn Schaefer. Sont également en vedette Alicia Silverstone (Clueless) et Mark Feuerstein (Royal Pains). Il reste à voir si la série ajoutera d’autres personnages comme Mallory Pike ou Jessi Ramsey.

S’inspirant de l’une des couvertures de livres classiques, la première affiche de la prochaine série présente chaque personnage correspondant à la pose de son personnage sur la couverture. Dawn (Gomez) est ajoutée, car son personnage ne figurait pas sur la couverture du premier livre du Baby-Sitters Club. Netflix a partagé ces images côte à côte sur son twitter de la famille Netflix. La série de livres du Baby-Sitters Club avait auparavant été adaptée en une série télévisée en 1990, ainsi qu’une version cinématographique en 1995. Netflix a annoncé qu’ils adaptaient les livres en une série télévisée en février dernier, mais depuis, il y a eu très peu nouvelles informations publiées. Il n’y a toujours pas de mot sur une date de sortie.

Netflix a déjà connu un grand succès dans le redémarrage de séries télévisées populaires, comme Arrested Development et Fuller House. Le Baby-Sitters Club sera certainement un voyage de nostalgie pour les fans plus âgés des livres, mais la série s’adresse à un public plus jeune. Afin de moderniser l’histoire pour les fans, Graphix, une division de Scholastic, a commencé à publier des adaptations de romans graphiques de la série en 2006. Une série dérivée appelée Baby-Sitters Little Sister a publié le premier des quatre romans graphiques en décembre dernier. Mais ça fait très longtemps que les personnages de Le Club Baby-Sitters ont été à l’écran, nous devrons donc voir s’il y a encore un public pour leurs histoires.

