Le premier procès-verbal de la première mi-saison de Walking Dead 10 est publié en ligne

Les morts qui marchent publie les terrifiantes minutes d’ouverture de la première mi-saison 10 en ligne. Toujours relativement solide sur AMC dans sa dixième saison, TWD devrait revenir ce dimanche après sa pause annuelle de mi-saison.

Bien sûr, la première moitié de la saison 10 s’est terminée sur un cliffhanger alors que Carol, Daryl, Connie, Kelly, Magna, Aaron et Jerry ont tous été victimes d’un piège tendu par Alpha, se retrouvant coincé dans une grotte remplie de marcheurs (fans bien sûr ont été amenés à se demander pourquoi tout le monde ressentait le besoin de suivre une Carol désarticulée dans la grotte en premier lieu). Le public se demande maintenant si l’un des personnages piégés mourra en essayant de sortir de la grotte, ou si le stratagème plein de suspens finira par ne rien faire, comme le tristement célèbre non-cliffhanger de la saison 6 qui a vu Glenn tomber d’une benne à ordures. son apparente perte aux mains des marcheurs, seulement pour faire une évasion miraculeuse grâce aux pouvoirs d’édition floue.

Les fans devront simplement attendre jusqu’à dimanche soir lorsque la saison 10 de The Walking Dead reprendra pour savoir si la grotte des marcheurs revendiquera l’un de leurs personnages préférés, ou si le spectacle en tirera un autre rapidement. Pour aiguiser l’appétit de tout le monde avant le nouvel épisode, AMC a sorti les premières minutes de la première de mi-saison de Walking Dead, qui porte bien son titre “Squeeze”. Voir le clip dans l’espace ci-dessous:

Le clip reprend exactement où le dernier épisode s’est arrêté, avec tous les personnages énumérés ci-dessus piégés dans la grotte très sombre, braquant leurs lampes de poche autour de la horde de marcheurs affamés. La caméra panoramique ensuite jusqu’à l’entrée de la grotte, qui semble inaccessible par le bas (les fans se souviendront que les personnages ont tous dégringolé à un niveau inférieur de la grotte après être entré) où Alpha se tient tenant une torche. Voyant Alpha là-bas apparemment se réjouir d’elle et des autres, Carol laisse échapper un cri de sang-froid complètement compréhensible. Alpha se retourne et sort de la grotte où certaines de ses cohortes Whisperers l’attendent. “Assurez-vous qu’ils ne sortent pas”, ordonne-t-elle aux autres avant de laisser tomber sa torche et de marcher dans les bois.

Alors maintenant, il semble que, même si Carol et sa compagnie parviennent à s’échapper indemne de la grotte, ils auront encore plusieurs Murmures à affronter. En plus de la grotte cliffhanger, la seconde moitié de la saison 10 devrait résoudre de nombreux autres problèmes, y compris le grand impliquant la sortie attendue de Michonne du spectacle. En effet, une autre vidéo récemment publiée taquinait que Michonne se dirigeait vers une fin sanglante, bien que beaucoup pensent encore qu’elle survivra à l’émission et se retrouvera dans le film de Rick Grimes qui se dirige vers les théâtres.

Il sera intéressant de voir comment le cliffhanger de la grotte lui-même est finalement résolu, étant donné le désespoir de la situation. Espérons que les scénaristes ont trouvé un moyen intelligent pour sortir Carol, Daryl et tout le monde de leur dilemme, et ne recourront à aucun truc boiteux comme une sortie pratique ou un autre miracle qui fait que tout le cliffhanger semble être un gaspillage de temps. Les morts qui marchent revient dimanche 23 février sur AMC.

Source: The Walking Dead

