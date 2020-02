Le premier trailer de Candyman: la terreur à l’état pur

Partager

La réalisatrice Nia DeCosta et le producteur Jordan Peele vous mettent au défi de “dire son nom” 5 fois dans la nouvelle bande-annonce du redémarrage de Candyman, avec Yahya Abdul-Mateen.

Universal Pictures présente la première bande-annonce complète de Candyman, une réinvention du classique de l’horreur des années 90. Le film original a été écrit et réalisé par Bernard Rose, qui a basé son scénario sur une courte histoire de Clive Barker intitulée “L’interdit”. A cette occasion, l’action a suivi Helen Lyle (Virginia Madsen), une étudiante qui enquête sur les légendes urbaines, tout en découvrant le meurtre horrible d’un homme noir du XIXe siècle qui a été tué pour avoir eu un bébé avec la fille d’un homme blanc riche. Sa recherche l’amène à découvrir que le Candyman C’est réel et le fait de prononcer son nom cinq fois dans un miroir l’appelle, ce qui entraîne la mort.

La directrice Nia DeCosta et le producteur Jordan Peele ils ont écrit le script de la nouvelle version, en collaboration avec l’écrivain Win Rosenfeld. Ils auront un casting dirigé par Yahya Abdul-Mateen II des Gardiens, Teyonah Parris de Dear White People et Nathan Stewart-Jarrett de Misfits.

Voici la bande annonce du film:

Ne prononcez pas votre nom 5 fois.

Le redémarrage de Candyman confirme que nous reviendrons à Cabrini Green (Chicago) comme dans le film original. Abdul-Mateen II Il incarne un artiste qui s’est récemment installé à cet endroit pour découvrir l’histoire de cette légende urbaine. Plus il enquête dans le passé, plus il devient fou et comme on peut le voir ceux qui disent son nom 5 fois ne finissent pas très bien. Depuis le tueur des abeilles et le crochet se cache dans l’ombre.

Le thème que nous pouvons entendre dans la bande-annonce est une version de “Say My Name” de Destiny Child. Le film sortira le 12 juin 2020.

