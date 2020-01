Le premier trailer de Morbius se connecte à Spider-man: Away from home !!!

Sony Pictures a présenté le premier aperçu de Morbius, un film qui suivra les origines de l’un des anti-héros emblématiques et les plus sombres de Spider-man

MORBIUS, l’un des personnages les plus fascinants de Marvel et méchant connu de Spider-man, arrive sur grand écran sous la direction de Daniel Espinosa (“Life”, “The Guest”, “The Child 44”).

L’Oscar Jared Leto (“ Dallas Buyers Club ”) sera chargé de donner vie à l’énigmatique antihéros Michael Morbius, qui, avec Matt Smith (“ La Couronne ”), Jared Harris (“ Tchernobyl ”), Adria Arjona (‘ True Detective ‘) et Tyrese Gibson (‘ Saga Fast & Furious ‘,’ Saga Transformers ‘), composent le casting du film attendu qui sortira en salles dans toute l’Espagne le 31 juillet.

SYNOPSIS

L’un des personnages les plus captivants et les plus conflictuels de Marvel arrive sur grand écran avec le gagnant d’Oscar® Jared Leto transformé en un anti-héros énigmatique, Michael Morbius. Dangereusement malade d’un trouble sanguin étrange et déterminé à sauver d’autres personnes souffrant du même sort, le Dr Morbius tente un pari désespéré. Ce qui semble au premier abord être un succès radical, se révèle bientôt comme un remède potentiellement pire que la maladie.

Apparemment dans la bande-annonce, nous avons pu vérifier que le film est dans le même univers que Spider-Man de Tom Holland et qu’il se déroule après la révélation de J.J. Jameson de l’identité secrète de Peter Parker, car dans certains cadres, vous pouvez voir des graffitis avec l’image des trépamuros dans lesquels Murderer a écrit ci-dessus, une réaction au nouveau statut Quo de l’araignée qu’ils ont accusé de la mort de Mysterio, également à la fin de cette percée, nous pouvons voir Michael Keaton comme Adrian Toomes aka El Vulture, le méchant arachnide que nous avons vu pour la dernière fois en prison en Spider-man: Retrouvailles, ce que nous ne savons pas, c’est le rôle qu’il aura dans le film ou ne restera que dans un caméo afin d’introduire le personnage dans l’un des projets que Sony a en tête, qui n’est autre que le film des six accidents. Il y a aussi la question de savoir si le film sera suivi par Tom Holland et fera face à Morbius, mais pour le savoir, nous devrons attendre la première de Morbius le 31 juillet.

Que pensez-vous de la bande-annonce? Ça a l’air d’être bon.

