Le processus d’admission au CCC en 2021 visera la parité entre les sexes

Le Centre de formation cinématographique a publié son appel à candidatures pour 2021 le 30 juin. L’institution a annoncé qu’elle rechercherait la parité entre les sexes pour rendre visible et promouvoir le travail des femmes dans le cinéma.

Selon un communiqué publié sur la page CCC du 1er juillet, cette politique de parité dans son processus d’admission se traduira à la fois par l’intégration de ses conseils d’admission et par les candidats admis pour l’année scolaire 2021. Ils ont comme objectif la proposition d’actions et de stratégies pour la création de conditions équitables pour l’éducation dans le domaine cinématographique.

Le CCC considère comme primordiale que l’apparence et la voix des cinéastes de toutes les régions du Mexique fassent partie du patrimoine audiovisuel du pays. la moitié des places disponibles pour le total des candidats acceptés à la nouvelle entrée pour le diplôme et les cours seront pour les femmes.

«L’industrie cinématographique est l’une des industries créatives les plus importantes, en raison de sa force culturelle, sociale et économique; C’est un moyen de communication qui reflète la société et peut proposer des changements en élargissant l’expérience et la perspective de la diversité sociale et culturelle du pays. Depuis notre établissement d’enseignement public fédéral, nous avons la possibilité de parvenir à l’inclusion pour favoriser de nouveaux dialogues et d’autres visions du monde. «

Tatiana Huezo – diplômée CCC

Le CCC indique également qu’au cours des deux dernières années, la candidature des hommes à l’appel à l’admission au diplôme de cinématographie a été trois fois supérieure au nombre de candidatures féminines: 754 hommes et 267 femmes. Au cours des deux années, un peu plus de deux fois plus d’hommes que de femmes ont été acceptés, pour un total de 22 hommes et 9 femmes.

Dans le cas des cours de scénario de film et de production cinématographique et audiovisuelle au cours des mêmes années, 242 candidatures ont été reçues et, dans les deux cas, plus de femmes que d’hommes ont été acceptées. La répartition de ces programmes d’études était la suivante:

Cours de scénario de film: 126 candidats (85 hommes et 41 femmes) et 30 personnes acceptées, 12 hommes et 18 femmes.

Cours de production cinématographique et audiovisuelle: 116 candidats (70 hommes et 46 femmes) et 30 personnes acceptées, 10 hommes et 20 femmes.

Si vous souhaitez consulter ou postuler aux appels à candidatures pour le processus d’admission 2021 du CCC au diplôme de cinématographie, au cours de scénario de film et / ou au cours de production cinématographique et audiovisuelle, vous pouvez entrer le lien suivant.

