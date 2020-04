Le producteur de live-action Cowboy Bebop prévoit déjà une deuxième saison

Développer votre premier versement n’a pas été un processus facile. Cependant, le producteur et scénariste Jeff Pinkner ne sous-estime pas que l’éjaculation sur Netflix de la série live-action Cowboy Bebop se prolonge dans une deuxième saison “très amusante”.

Cowboy Bebop, comme le futur contenu original du “N” rouge, se veut une adaptation de l’anime éponyme, diffusé à l’origine entre 1998 et 1999 au Japon. Il raconte les aventures d’un gang de chasseurs de primes qui parcourent la galaxie à l’aide du vaisseau spatial Bebop, à la recherche de criminels dangereux.

L’anime primitif a été réalisé par Shinichiro Watanabe pour le studio Sunrise. Couplé à une réception extraordinaire du public et de la critique, Cowboy Bebop a remporté il y a vingt ans deux premières places au Grand Prix d’Anime.

En ce qui concerne l’action en direct, le producteur Jeff Pinkner a récemment exprimé sa confiance que l’adaptation de Netflix honorera non seulement le matériel source, mais – à travers une deuxième saison potentielle – aura la chance de se plonger dans certains aspects de l’histoire primitive.

“Le monde que nous créons en Nouvelle-Zélande, auquel nous sommes ravis de revenir dès que possible, est une visualisation très amusante et dynamique de cet anime exaspérant”, a également déclaré le producteur de Lost à Observer. “Je pense que parce que nous avons ces épisodes d’une heure, il est possible de prendre l’anime et de donner à la source la profondeur et la dimension. [La serie] Il racontera vraiment des histoires qui se déroulent dans ce monde d’une manière qui, espérons-le, ravira non seulement les fans d’anime, mais introduira des tonnes de nouvelles personnes dans le monde de Cowboy Bebop, le travail incroyable de Yoko Kanno. »