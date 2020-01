Le producteur dit que la Seconde Guerre mondiale Z 2 se produira toujours

Cela fait sept ans que la Seconde Guerre mondiale a surmonté de grosses probabilités pour devenir un succès au box-office, mais il y a encore de l’espoir pour une suite. Jeremy Kleiner, qui a produit le film avec Brad Pitt, a parlé avec THR après avoir reçu le prix David O. Selznick Achievement aux Producers Guild Awards et a déclaré qu’ils prévoyaient toujours de faire la suite retardée.

“Un jour”, a déclaré Kleiner lorsqu’on lui a demandé. «Nous aimons le livre de Max Brooks. Nous en adorons l’univers. Cela ne ressemble pas à la guerre mondiale Z [world] c’est fini et fini.

Le premier film était basé sur le roman de Max Brook et mettait en vedette Pitt en tant qu’ancien enquêteur des Nations Unies Gerry Lane, qui se retrouve au milieu de l’apocalypse zombie. Gerry mène une recherche mondiale pour trouver la source de l’infection et, avec un peu de chance, un moyen d’enrayer sa propagation. Le film a eu une tonne de buzz négatif et de prises de vue en escalade en raison de nombreuses prises de vues, mais est finalement devenu un succès avec 540 millions de dollars dans le monde contre un budget de 190 millions de dollars.