Le producteur hollywoodien Harvey Weinstein reconnu coupable d’un procès pour viol

Un jury new-yorkais a trouvé l’ancien producteur hollywoodien Harvey Weinstein coupable de viol au troisième degré et d’actes sexuels criminels au premier degré, mettant ainsi fin à un procès qui a fait office de lanceur du mouvement #MeToo. Au cours du procès de sept semaines, le tribunal de Manhattan a entendu les témoignages de six accusateurs, mais quatre de ces accusations ne relevaient pas du délai de prescription à New York. Au lieu de cela, le tribunal a utilisé les témoignages d’autres accusateurs pour fournir un modèle de comportement pour le dossier de l’accusation.

Weinstein était autrefois un titan à Hollywood. Avec la société de production Miramax, lui et son frère Bob Weinstein ont produit plusieurs films à succès critique, dont les films primés aux Oscars The English Patient, Shakespeare in Love et Chicago. Weinstein avait un style de campagne agressif célèbre pour les Oscars, qui a abouti à la fois à plusieurs victoires pour la meilleure image et à la meilleure actrice pour Renee Zellweger, Nicole Kidman et Gwyneth Paltrow. En 2017, des actrices telles que Angelina Jolie, Mira Sorvino, Ashley Judd et Rose McGowan ont parlé de leurs expériences de harcèlement sexuel et d’agression de la part du producteur. Weinstein a maintenant eu des dizaines d’accusateurs qui se sont prononcés contre lui, déclenchant le hashtag #MeToo pour faire la tendance en ligne et lancer un mouvement de victimes pour contester la structure des personnes sexuellement abusives dans des positions puissantes. Weinstein a été licencié par sa propre société de production et, en 2018, le procureur de district de Manhattan, Cyrus R. Vance, Jr.a porté des accusations formelles contre Weinstein.

Les rapports du verdict du jury ont été rendus le 24 février, selon Deadline. Le viol au troisième degré de l’ancienne aspirante actrice Jessica Mann est passible d’une peine maximale de quatre ans, tandis que l’acte sexuel criminel au premier degré sur l’assistante de production Miriam Haley est passible d’une peine de cinq à 25 ans. Le tribunal a déclaré Weinstein non coupable des deux chefs d’accusation d’agression sexuelle prédatrice les plus graves, qui auraient pu être condamnés à perpétuité.

Outre les articles de presse et les tendances des médias sociaux, les accusations contre Weinstein ont inspiré d’autres médias, notamment des documentaires sur Hulu et PBS et même un prochain film de Weinstein. De nombreux acteurs, cinéastes et autres poids lourds d’Hollywood qui avaient travaillé avec Weinstein ont été obligés de faire part publiquement de leurs réactions à Weinstein, tandis que d’autres utilisent leurs films pour aborder la controverse avec des éléments thématiques subtils. Le cas de Weinstein a peut-être même inspiré le candidat aux prix du film de cette saison, Bombshell, basé sur le PDG de Fox News, Roger Ailes, évincé, et les allégations de harcèlement sexuel contre lui.

De nombreuses victimes de #MeToo, qu’elles soient directement liées à Weinstein ou non, ont regardé cette affaire comme un signe de justice pour harcèlement sexuel à Hollywood. Weinstein était autrefois un homme si influent qu’il pouvait contrôler à lui seul les résultats des Oscars, et ces accusations ont mis en lumière la manière dont des personnes puissantes utilisent leur statut pour exploiter leurs victimes. Alors que l’affaire de New York se termine et que le procès de Los Angeles se poursuit, beaucoup seront impatients de voir les accusateurs assez courageux pour avancer.

