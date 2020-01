Le projet Blair Witch a eu une mauvaise influence sur sa ville du Maryland

Le projet Blair Witch a été mis en place dans la petite ville de Burkittsville, Maryland, et la popularité montante du film n’a fait que des faveurs. Il y a un peu plus de 20 ans, le projet Blair Witch de 1999 est sorti de nulle part pour devenir un phénomène de la culture pop et l’un des films les plus rentables de l’histoire du cinéma. Écrit et réalisé par le duo de Daniel Myrick et Eduardo Sanchez, Blair Witch a coûté à peine 60 000 $ à produire et coûterait 248 millions de dollars dans le monde entier.

Le projet Blair Witch, comme la plupart des plus grands films d’horreur, a une prémisse très simple. Trois étudiants en cinéma ont disparu en réalisant un documentaire sur une légende locale du Maryland appelée la Blair Witch, et un an plus tard, les images qu’ils ont tournées ont été trouvées. Il est peu probable qu’une histoire à succès comme le projet Blair Witch se reproduise, car elle s’est déroulée exactement au bon moment. En 1999, Internet devenait déjà suffisamment grand pour devenir un formidable outil de marketing, mais n’était pas non plus assez omniprésent pour pouvoir réfuter les affirmations du marketing selon lesquelles c’était une histoire vraie. En conséquence, de nombreuses personnes pensaient légitimement qu’elles regardaient de vraies séquences documentaires lorsque le film a été diffusé.

Le succès massif du projet Blair Witch a également mis la petite ville de Burkittsville, Maryland sur la carte pour la plupart des gens, mais malheureusement, cela s’est avéré être une épée à double tranchant. Pour les habitants de Burkittsville, il y avait presque vraiment une malédiction de la sorcière Blair.

Lorsque The Blair Witch Project est sorti et est devenu un succès, la ville de Burkittsville, dans le Maryland, était d’abord très heureuse de jouer le lien, y compris de faire ses propres liens marketing avec le film. Malheureusement, la ville a été rapidement submergée par des fans enragés, dont beaucoup ont décidé de voler ou de vandaliser des propriétés privées, au point que la police a été affectée à la protection des cibles populaires par le maire de Burkittsville. L’enseigne «Bienvenue à Burkittsville», qui a été remarquée au début du projet Blair Witch, a été volée plusieurs fois, et certains sont même allés jusqu’à profaner un cimetière local. Il est arrivé au point où le cinéma de Burkittsville ne projeterait même pas le film.

Burkittsville a également dû faire face à des fans obsédés du projet Blair Witch, dont beaucoup étaient ennuyés par le fait que la légende du film était inventée et que la majeure partie du film avait été tournée dans un parc d’État à environ 40 km de la ville. correct. Les bois près de Burkittsville n’étaient donc pas ce à quoi les fans s’attendaient, et il n’y avait certainement pas de maison Rustin Parr à visiter. À ce jour, la population extrêmement restreinte de Burkittsville a des ressentiments en vedette dans Le projet Blair Witch, car les cinéastes n’ont évidemment jamais demandé la permission, ou si quelqu’un voulait que sa ville devienne une destination touristique célèbre pour les amateurs d’horreur.

