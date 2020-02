Le protagoniste de Brooklyn Nine Nine demande à Bruce Willis un caméo

Pour tous ceux qui suivent la série Brooklyn Nine Nine ils savent que Crystal Jungle (Die Hard) et Bruce Willis je suis très important Pour le protagoniste.

L’acteur Andy Samberg est devenu célèbre pour sa participation au programme Saturday Night LiveIl a également essayé des films avec des films comme Émeute du père (2012) ou Popstar (2016). Mais la reconnaissance absolue est venue grâce à la série télévisée Brooklyn Nine Nine où il joue le protagoniste, le détective de police Jake Peralta. Il vit obsédé par JCrystal ungla (Die Hard) et il veut ça Bruce Willis apparaître sur le spectacle

“Mon personnage est obsédé par Crystal Jungle.” Dit Andy Samberg à propos de The Tonight Show de Jimmy Fallon. «Nous avons donc dit depuis longtemps qu’obtenir Bruce Willis serait une bonne chose… Je veux dire, je me suis tourné vers ce film à plusieurs reprises. Je pense qu’il attend peut-être la fin pour nous surprendre et surprendre le monde. Ou il me déteste. “

La vérité est que ce serait une excellente idée que le camée de Bruce Willis, bien que, comme le dit le même acteur, ils feraient mieux de le laisser pour la dernière saison.

Actuellement, vous pouvez regarder les 5 premières saisons de la série sur Netflix.

La série Brooklyn Nine Nine C’est très drôle et suit les aventures d’un groupe de policiers d’un commissariat de police de New York. Ils forment une grande famille et discutent généralement de la même chose qu’ils soutiennent. La série se distingue par son épisode d’Halloween où les protagonistes se lancent un défi pour savoir qui est le meilleur de tous.

Le casting se compose de Andy Samberg comme Jake Peralta, Stéphanie Beatriz comme Rosa Diaz, Terry Crews comme Terry Jeffords, Melissa Fumero comme Amy Santiago, Joe Lo Truglio comme Charles Boyle, Andre Braugher comme le capitaine Ray Holt, Dirk Blocker comme Hitchcock, Joel McKinnon Miller comme Scully et Chelsea Peretti comme Gina Linetti.

J’espère qu’on verra Bruce Willis Un jour dans la série.

